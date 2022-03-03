德島縣「多產」社長財經
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此項統計始於2010年，本次是第9次實施。上一次調查實施於2017年。德島縣已經連續5次位居第1。另外，本地出生者擔任社長的比率「本地率」方面，以沖繩縣的企業最多，占比達到92.89%。
東京商工Research公司依據自身建立的企業資料庫內約400萬家企業的法人代表資料，篩選已經公佈出身地的人員進行了統計。誕生率方面，由於各都道府縣的社長人數會受到人口多少的影響，所以用各個都道府縣出身的社長人數與人口普查資料中列出的截至2020年10月1日的人口進行了對比計算。
關於德島的社長誕生率連續多次保持第1的主要原因，調查列舉了尊重實際能力和實惠的縣民性格、尖端產業和新創企業聚集、人口減少率較高等。社長誕生率第2名開始依次是山形縣（1.185%）、香川縣（1.134%）、秋田縣（1.105%）、愛媛縣（1.021%）、廣島縣（0.957%）和高知縣（0.931%）等。
年社長誕生率排行榜
|排名
|都道府縣
|誕生率（%）
|1 (1)
|德島縣
|1.358
|2 (2)
|山形縣
|1.185
|3 (3)
|香川縣
|1.134
|4 (4)
|秋田縣
|1.105
|5 (5)
|愛媛縣
|1.021
|6 (7)
|廣島縣
|0.957
|7 (12)
|高知縣
|0.931
|8 (10)
|福島縣
|0.930
|9 (6)
|山梨縣
|0.929
|10 (20)
|青森縣
|0.913
（東京商工研究株式會社調查，括弧內數字為2017年上一次調查排名）
2021年社長本地率排行榜
|排名
|都道府縣
|本地率（%）
|1 (1)
|沖繩縣
|92.89
|2 (2)
|愛知縣
|89.51
|3 (4)
|廣島縣
|87.54
|4 (3)
|北海道
|87.26
|5 (5)
|香川縣
|86.01
|6 (6)
|宮城縣
|85.67
|7 (8)
|栃木縣
|84.95
|8 (10)
|群馬縣
|84.45
|9 (9)
|德島縣
|84.33
|10 (7)
|靜岡縣
|84.23
（東京商工研究株式會社調查，括弧內數字為2017年上一次調查排名）
誕生率最低的是排在第47位的埼玉縣（0.26%），第46位和第45位分別是千葉縣（0.27%）和神奈川縣（0.33%），都屬於首都圈。據分析，這些縣吸引了大量流入人口，人口增加率較高，所以社長誕生率被相對壓低了。
另一方面，針對沖繩縣社長本地率位居第1的原因，該公司認為，主要是以旅遊業為主的各個行業開辦公司的意願很高。社長本地率第2名開始依次是愛知縣（89.51%）、廣島縣（87.54%）、北海道（87.26%）、香川縣（86.01%）等。反過來本地率最低的是奈良縣（65.9%），然後是長崎縣（67.0%）、兵庫縣（67.9%）和佐賀縣（68.5%）。全國平均值為79.8%。
標題圖片：PIXTA