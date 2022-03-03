日本資料庫

東京商工Research公司實施的《社長產出率和本地率》調查顯示，基於2021年各都道府縣人口統計的社長「產出率」方面，德島縣以1.358%的占比位居日本第1。

此項統計始於2010年，本次是第9次實施。上一次調查實施於2017年。德島縣已經連續5次位居第1。另外，本地出生者擔任社長的比率「本地率」方面，以沖繩縣的企業最多，占比達到92.89%。

東京商工Research公司依據自身建立的企業資料庫內約400萬家企業的法人代表資料，篩選已經公佈出身地的人員進行了統計。誕生率方面，由於各都道府縣的社長人數會受到人口多少的影響，所以用各個都道府縣出身的社長人數與人口普查資料中列出的截至2020年10月1日的人口進行了對比計算。

關於德島的社長誕生率連續多次保持第1的主要原因，調查列舉了尊重實際能力和實惠的縣民性格、尖端產業和新創企業聚集、人口減少率較高等。社長誕生率第2名開始依次是山形縣（1.185%）、香川縣（1.134%）、秋田縣（1.105%）、愛媛縣（1.021%）、廣島縣（0.957%）和高知縣（0.931%）等。

年社長誕生率排行榜

排名 都道府縣 誕生率（%） 1 (1) 德島縣 1.358 2 (2) 山形縣 1.185 3 (3) 香川縣 1.134 4 (4) 秋田縣 1.105 5 (5) 愛媛縣 1.021 6 (7) 廣島縣 0.957 7 (12) 高知縣 0.931 8 (10) 福島縣 0.930 9 (6) 山梨縣 0.929 10 (20) 青森縣 0.913

（東京商工研究株式會社調查，括弧內數字為2017年上一次調查排名）

2021年社長本地率排行榜

排名 都道府縣 本地率（%） 1 (1) 沖繩縣 92.89 2 (2) 愛知縣 89.51 3 (4) 廣島縣 87.54 4 (3) 北海道 87.26 5 (5) 香川縣 86.01 6 (6) 宮城縣 85.67 7 (8) 栃木縣 84.95 8 (10) 群馬縣 84.45 9 (9) 德島縣 84.33 10 (7) 靜岡縣 84.23

（東京商工研究株式會社調查，括弧內數字為2017年上一次調查排名）

誕生率最低的是排在第47位的埼玉縣（0.26%），第46位和第45位分別是千葉縣（0.27%）和神奈川縣（0.33%），都屬於首都圈。據分析，這些縣吸引了大量流入人口，人口增加率較高，所以社長誕生率被相對壓低了。

另一方面，針對沖繩縣社長本地率位居第1的原因，該公司認為，主要是以旅遊業為主的各個行業開辦公司的意願很高。社長本地率第2名開始依次是愛知縣（89.51%）、廣島縣（87.54%）、北海道（87.26%）、香川縣（86.01%）等。反過來本地率最低的是奈良縣（65.9%），然後是長崎縣（67.0%）、兵庫縣（67.9%）和佐賀縣（68.5%）。全國平均值為79.8%。

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