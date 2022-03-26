日本勞動生產率連續50年在G7國家中排名墊底

日本資料庫

1970年以來，日本的勞動生產率在G7中始終處於墊底狀態。如果認為「明明工作很賣力，這個結果真讓人感到可悲…」，那就趕緊取消冗長的會議和避免浪費太多時間進行內部協調吧！

日本生產率本部發佈的報告顯示，基於經濟合作暨發展組織（OECD）資料，2020年日本生產勞動率為每小時49.5美元（購買力平價換算為5086日圓），在38個OECD成員國中排名第23位。排名較上一年下降兩位，是自有可比資料的1970年以來的最低水準。這個數值不到愛爾蘭（121.8美元）和盧森堡（111.8美元）的一半。勞動生產率是對一名員工在1小時內可以創造出多少產品或服務進行數值化處理後得出的資料，是一個反映勞動方式效率高低的指標。

即便是在疫情蔓延導致經濟活動大幅受限的背景下，日本仍然採取了發放就業調整補助金等重視維持就業的措施，這成為壓制生產率的重要原因，導致了排名的下降。

從G7國家排名變化來看，日本自1970年以來一直維持不動地穩居末席，生產率水準僅相當於排名最高的美國（80.5美元，購買力平價換算為8282日圓）的60%。2000年時相當於美國的70%左右，2010年左右降至65%左右，近年來進一步降至60%左右，愈發呈現出差距擴大之勢。

標題圖片 : PIXTA