盤點日本昭和時代以來的重大火災：半數以上人為縱火

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12月17日，大阪市北區商業街上一棟大樓發生火災，造成24人不幸罹難。在此讓我們回顧一下日本昭和時代以來造成多人死傷的重大建築物火災。

2021年12月17日，大阪市北區一棟八樓鋼筋混凝土大樓發生火災，造成14名男性和10名女性共計24人不幸罹難。大阪府警方將此認定為建築物放火殺人案件，於天滿警署成立專案小組。

根據消防廳和國土交通省等部門在網站上公佈的資訊，編輯部整理昭和時代以來造成10人以上死亡的重大建築物火災事故（地震等災害導致的火災除外）。

罹難者最多的是1972年5月13日大阪市千日百貨發生的火災事故。起火原因是裝修工人丟棄的菸蒂沒有熄滅，造成了118人死亡，81人輕重傷。次年，也就是1973年11月29日，熊本市大洋百貨發生了一起造成104人死亡、124人輕重傷的火災。罪魁禍首同樣也是菸蒂。

上世紀80年代，飯店火災非常頻繁。1980年11月20日，栃木縣藤原町川治王子飯店發生火災（起火原因為焊接火花），造成45人死亡，1982年2月8日，東京永田町新日本飯店發生火災（起火原因為菸蒂），造成33人死亡。

本世紀第一個十年裡發生的重大火災事故中，人為縱火超過一半。比如，東京新宿歌舞伎町一棟商住兩用大樓（2001年9月1日，44人死亡）、京都市京阿尼工作室（2019年7月18日，34人死亡）發生的火災事故等。

半世紀以來日本發生的重大建築物火災事故（死亡10人以上）

發生時間 地點 死傷人數和起火原因 2021年12月17日 大阪市：一棟八樓大樓 24人死亡、4人受傷。疑為縱火 （截至2021年12月18日上午8點） 2019年7月18日 京都市：京阿尼工作室 34人死亡、34人受傷。縱火 2018年1月31日 札幌市：普通住宅公寓 11人死亡、3人受傷。調查中 2015年5月17日 神奈川縣川崎市：簡易住宿公寓 11人死亡、17人受傷。縱火 2013年10月13日 福岡市：整形外科醫院 10人死亡、5人受傷。醫療機器 2009年3月19日 群馬縣澀川市：收費養老院 10人死亡、1人受傷。菸蒂 2008年10月1日 大阪市：商住混合大樓影視包廂 16人死亡、9人受傷。縱火 2003年4月11日 鹿兒島市：南國煙花廠 10人死亡、4人受傷。調查中 2001年9月1日 東京都新宿：歌舞伎町住商混合大廈 44人死亡、3人受傷。縱火 2001年5月5日 千葉縣四街道市：土木工程員工宿舍 11人死亡。不明 1990年3月18日 兵庫縣尼崎市：長崎屋尼崎店 17人死亡、25人受傷。不明 1987年6月6日 東京都東村山市：公共老年福利機構 17人死亡、6人受傷。不明 1986年2月11日 靜岡縣東伊豆町：大東館飯店 24人死亡。燃氣熱水器 1983年2月21日 山形縣藏王町：藏王觀光飯店 11人死亡、2人受傷。烤火爐 1982年2月8日 東京都永田町：新日本飯店 33人死亡、34人受傷。菸蒂 1980年11月20日 櫪木線藤原町：川治王子飯店＊ 45人死亡、22人受傷。焊接火星 1980年8月16日 靜岡市：靜岡站前地下商業街 15人死亡、223人受傷。燃氣爆炸 1973年11月29日 熊本市：大洋百貨 104人死亡、124人受傷。菸蒂 1972年5月13日 大阪市：千日百貨 118人死亡、81人受傷。菸蒂 1969年2月5日 福島縣郡山市：磐光飯店 31人死亡、41人受傷。火爐 1968年11月2日 神戶市 : 池之坊滿月城飯店 30人死亡、44人受傷。地下鍋爐房 1966年3月11日 群馬縣水上町：菊富士飯店＊ 30人死亡、29人受傷。煤油爐 1955年2月17日 橫濱市 : 養老院 99人死亡、8人受傷。手暖爐餘燼 1939年5月9日 東京都板橋：大日本賽璐珞工廠 32人死亡、200人以上受傷。菸蒂 1932年12月16日 東京都日本橋：白木屋百貨 14人死亡、500人以上受傷。電線短路

編輯部依據消防廳、國土交通省、各地方政府等單位的網站公開資訊製作。＊為當時的地名

標題圖片：新日本飯店發生火災，1982年2月8日，東京都千代田區永田町（時事）