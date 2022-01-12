吃下熱騰騰的蕎麥麵暫且休息：日本人除夕夜的食物決定榜

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大家一年辛苦了，調整好心態，把今年留下的遺憾化作明年努力的動機。伴隨除夕夜的鐘聲，吃上一碗熱騰騰的蕎麥麵，讓身心獲得片刻放鬆。

說是帶來好兆頭也好、是特定節慶活動相關也罷，每到一些特殊的時候，人們總會不由自主地想吃一些特別的東西求好運。Recruit公司針對日本全國1034名20到69歲民眾詢問調查了「每年特定日子裡的必吃食物」，結果顯示，回答「跨年蕎麥麵」的受訪者最多，占比達66.7%。這意味著有三分之二的受訪者每年都在除夕夜吃蕎麥麵跨年。另外，超過半數的還有「御節料理」和「聖誕蛋糕」，占比分別為55.8%和52.0%。上世紀90年代由超商推出，從關西地區傳遍全國的「惠方卷」，則獲得了44.1%的支持率。選擇「春分秋分時節的牡丹餅」「七草粥」的受訪者比例也超過20%，進入了前十名。

「跨年蕎麥麵」在不論男女老幼上，都有過半數受訪者支持，尤其是30到69歲的女性受訪者中，幾乎4分之3的人表示「每年都吃」；「御節料理」則特別受到5、60歲人群的支持。

關於位列榜首的「跨年蕎麥麵」的歷史由來，通常的說法是蕎麥麵又細又長，寓意「長命百歲」「良緣長久」。也有一種完全相反的說法是，蕎麥麵容易斷開，寓意「趨吉避凶」「斬斷厄運」。另外，過去的金匠曾使用蕎麥粉搓成的團子收集散落的金粉，所以它就被視為了能夠帶來財運的吉祥物，加上蕎麥在不適合水稻生長的寒冷貧瘠之地也可以茁壯成長，因此吃蕎麥麵又被賦予了祈求健康的美好願望。

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