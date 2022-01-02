日本資料庫

2022年的干支紀年是壬寅年。干支起源於中國古代的陰陽五行思想，原本由十個天干和十二個地支組合而生，但在現代日本，很少提及天干。十二地支經常以相應的動物形象出現在賀年卡的插圖中，或是化身為象徵某個年份的卡通形象，所以就連年幼的孩子也很熟悉。虎年即將到來之際，讓我們虎年話虎。

寅的方位和時刻

干支也可以用來表示年、月、日、時刻、方位等概念。如果從「子」開始，按順時針方向將一個圓進行十二等分，那麼寅處在正東偏北30度角的方位（東偏東北）。在歷史劇中經常聽到的「醜寅」方位（東北），那是醜和寅的中間點，被視為陰陽道中的鬼門。

寅的時刻是以淩晨4點為中心的前後兩小時。

與虎相關的慣用說法

虎是「力量」和「權威」的象徵。「狐假虎威」指的是借用別人的威勢來欺壓和恐嚇他人的小人；激怒有權有勢之人則被形容為「踩老虎尾巴」。

日本人常將愛不釋手的物品、珍愛的藏品稱作「虎子」，這個說法借用的是母虎舐犢情深，悉心撫育孩子之意。如果想要獲得有價值的東西，那就「不入虎穴焉得虎子」，必須要做好遭遇危險的心理準備。

傳說中，老虎為躲避象群而藏進竹林之中，所以在日本的水墨畫和屏風畫中，經常可以看到「虎和竹」同框出現。由於「酒」的日語發音也可以念作「sasa」，與「笹（細竹）」字同音，所以日本人會用「變成老虎」來比喻喝醉，把爛醉如泥的人叫做「大虎」。

由文、武、龍、虎、豹、犬六卷構成的中國古代兵書《六韜》，在「虎韜之卷」中記載了兵法的奧妙，所以日本經常把傳授秘訣的書籍稱作「虎之卷」，有時還會引申用於指代講義藍本或説明理解課程內容的參考書。

守護過江戶城之西部的虎之門

東京港區的「虎之門」地區緊鄰政府辦公區霞關，在城市再開發過程中，相繼建起了一棟棟集最先進技術於一體的辦公大樓。它原本是位於江戶城周邊護城河邊的城門名稱。有一種說法認為，按照青龍、白虎、朱雀、玄武分列四方的四神思想，它應該得名於鎮守西方的白虎。這種說法似乎頗有道理。

明治維新後，原來的城門已被拆除，但部分遺跡還保留在文部科學省的辦公區內。



文部科學省辦公區內的江戶城週邊護城河的石牆（PIXTA）

標題圖片 : PIXTA