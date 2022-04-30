鐮倉幕府歷代將軍：「源氏」在位不到30年，北條氏長期把持政治

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歷史上，鐮倉幕府延續了140多年，而源氏在將軍之位上的時間還不到30年。第四代之後，歷代將軍全都是北條家的傀儡。

第一代 源賴朝（在位1192-1199年）

鐮倉幕府的第一代征夷大將軍，奠定了延續至江戶時代末長達約700年的武家政治基礎。

1147年，作為源義朝（祖先是清和源氏）的第3個兒子出生在尾張國熱田（現在的名古屋市）。其父義朝在與平清盛對戰的平治之亂（1159年）中戰敗，被流放至伊豆。1180年起兵，歷經征討平家，放逐義經等事件後，1192年被任命為征夷大將軍。

第二代 源賴家（1199-1203年）

賴朝在36歲時與政子生下的長子。賴朝暴斃後，雖成為第二代將軍，但被「十三人合議制」架空了權力。1203年，曾經的靠山比企能員等比企一族被北條氏滅門後，北條氏支持其親弟弟實朝取代之成為將軍。21歲時在伊豆被誅殺。

第三代 源實朝（1202-1219年）

源賴朝與政子的第2個兒子。北條氏除掉了第二代賴家和比企一族後，年僅12歲的他便被任命為征夷大將軍。政務實際由第一代執政官北條時政和第二代執政官北條義時把持。26歲時在鶴岡八幡宮被賴家之子公曉暗殺身亡。鐮倉幕府的源氏將軍從此子嗣斷絕。

實朝還是有名的詩人，曾跟隨藤原定家學習和歌，留下了歌集《金槐和歌集》。

第四代 藤原（九條）賴經（1226-1244年）

關白九條道家之子。相當於賴朝妹妹的曾孫。第三代將軍源實朝遭暗殺後，幕府試圖讓皇族坐上將軍之位的盤算落空，作為賴朝遠親的賴經被推上了將軍之位。

北條氏的傀儡。由於反執政官的勢力通過接近賴經而增強了勢力，賴經遭到北條氏放逐，將軍之位傳給了嫡子賴嗣。

第五代 藤原（九條）賴嗣（1244-1252年）

第四代將軍賴經的嫡出長子。6歲得父親禪讓將軍之位，但由於第五代執政官北條時宗忌憚九條家政治勢力的擴大，14歲遭流放，18歲殞命。

第六代 宗尊親王（1252-1266年）

後嵯峨天皇第一皇子。皇族中的第一位征夷大將軍。由忌憚九條道家（賴嗣祖父）干政的執政官北條時賴推為將軍，但幾乎沒有獲得任何政治許可權。後被扣上謀反之名，遭到罷黜。

第七代 惟康親王（1266-1289年）

第六代宗尊親王的嫡出長子。3歲就任將軍。26歲遭罷黜，並被送回京都。

第八代 久明親王（1289-1308年）

後深草天皇皇子。其表兄惟康親王被送回京都後，就任征夷大將軍。雖然沒有政治權力，但成為了鐮倉和歌界的核心人物。後被不喜其長期在任的北條氏罷黜。

第九代 守邦親王（1308-1333年）

久明親王之子。父親被罷黜後，8歲就任將軍。新田義貞起兵造反，鐮倉被攻陷後，辭去將軍之職，遁入空門。

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