在東京都港區，隨便走走都能碰到公司老闆？

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東京都港區每7名居民中就有1位公司老闆！？在小館子裡坐你旁邊吃薑汁燒肉套餐的人，說不定就是其中的一位。

東京商工調查株式會社針對日本全國約400萬家企業實施的《公司總裁居住街區》調查顯示，港區的「赤阪」繼2020年的上一次調查之後再次位列榜首。共有3739名老闆住在赤阪地區，大幅領先於第2名。包括「赤阪」在內，港區共有7個地區進入前10名，反映出公司老闆們選擇住在公司附近的意願強烈。

港區以外，新宿區的「西新宿」和「新宿」地區也位居前列，渋谷區雖然只有「代代木」進入了前十，但「廣尾」「惠比壽」「神宮前」進入了前20名。

除了港區「芝浦」排名第7外，江東區「豐洲」和中央區「勝鬨」也分列第11位和第14位，這些高樓大廈林立的海灣沿岸地區也擁有穩固的人氣。

公司總裁居住的街區排名（町村級別區劃）

町村 人數（人） 1（1） 港區赤阪 3739 2（2） 新宿區西新宿 3079 3（3） 港區六本木 2960 4（5） 渋谷區代代木 2848 5（4） 港區南青山 2800 6（6） 港區高輪 2628 7（8） 新宿區新宿 2515 8（7） 港區芝浦 2511 9（10） 港區三田 2433 10（9） 港區南麻布 2398

出處：東京商工調查株式會社 括弧內數字為2020年調查時的排名

從市區郡級別的區劃來看，東京23區包攬了前十名。居住在世田谷區的老闆人數最多，為50943人，自2012年開始實施此項調查以來，首次突破5萬人。另外，世田谷區的人口和家庭戶數均居23區之首，以成城地區為代表，該區作為安靜高雅的居住區擁有極高的認知度。

港區排名第2，共有36087名老闆安家落戶，在該區總人口中的占比為13.8%，相當於每7名區民中就有一位，可謂「遍地是老闆」。既然人數如此之多，那麼大家難免會覺得，在小餐廳裡吃飯時，鄰座的食客說不定就是個公司老闆。但實際上，港區白天的活動人口超過94萬人（2015年人口普查資料），達到了區民人數的4倍，所以現實中並不會那麼頻繁地碰到那些老闆。

大田區排名第3。除了擁有田園調布、山王等高級住宅區外，這裡也是著名的「製造業街區」，包括街道工廠在內的許多中小微企業的老闆都選擇在這裡安家落戶。

公司總裁最多的10個城區（都內）

社長人數（人） 1 世田谷區 50943 2 港區 36087 3 大田區 27175 4 新宿區 26880 5 渋谷區 26789 6 練馬區 25999 7 杉並區 23317 8 江戶川區 21590 9 足立區 21091 10 目黑區 20370

出處：東京商工調查株式會社

如果是東京以外的地區，那麼以居住在「埼玉縣川口市」的老闆人數最多，為18801人，其次是「千葉縣船橋市」「千葉縣市川市」等鄰近東京的地區。

公司總裁最多的10個城市（東京以外）

社長人數（人） 1 埼玉縣川口市 18801 2 千葉縣船橋市 13604 3 千葉縣市川市 13509 4 大阪府東大阪市 13421 5 鹿兒島縣鹿兒島市 13290 6 兵庫縣西宮市 12992 7 千葉縣松戶市 11766 8 大阪府豐中市 11453 9 栃木縣宇都宮市 10940 10 愛媛縣松山市 10887

出處：東京商工調查株式會社

東京商工調查株式會社分析認為，儘管距離東京市中心較遠的安靜高級住宅區依然人氣穩固，但由於老闆們越來越傾向於住在公司附近，所以中心城區的人氣開始上升。擁有高級居住空間、設備和安保系統完備的高級大廈、高樓大廈似乎支撐起了中心城區的這種居住需求。

標題圖片 : PIXTA