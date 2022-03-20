在東京都港區，隨便走走都能碰到公司老闆？社會 財經
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東京商工調查株式會社針對日本全國約400萬家企業實施的《公司總裁居住街區》調查顯示，港區的「赤阪」繼2020年的上一次調查之後再次位列榜首。共有3739名老闆住在赤阪地區，大幅領先於第2名。包括「赤阪」在內，港區共有7個地區進入前10名，反映出公司老闆們選擇住在公司附近的意願強烈。
港區以外，新宿區的「西新宿」和「新宿」地區也位居前列，渋谷區雖然只有「代代木」進入了前十，但「廣尾」「惠比壽」「神宮前」進入了前20名。
除了港區「芝浦」排名第7外，江東區「豐洲」和中央區「勝鬨」也分列第11位和第14位，這些高樓大廈林立的海灣沿岸地區也擁有穩固的人氣。
公司總裁居住的街區排名（町村級別區劃）
|町村
|人數（人）
|1（1）
|港區赤阪
|3739
|2（2）
|新宿區西新宿
|3079
|3（3）
|港區六本木
|2960
|4（5）
|渋谷區代代木
|2848
|5（4）
|港區南青山
|2800
|6（6）
|港區高輪
|2628
|7（8）
|新宿區新宿
|2515
|8（7）
|港區芝浦
|2511
|9（10）
|港區三田
|2433
|10（9）
|港區南麻布
|2398
出處：東京商工調查株式會社 括弧內數字為2020年調查時的排名
從市區郡級別的區劃來看，東京23區包攬了前十名。居住在世田谷區的老闆人數最多，為50943人，自2012年開始實施此項調查以來，首次突破5萬人。另外，世田谷區的人口和家庭戶數均居23區之首，以成城地區為代表，該區作為安靜高雅的居住區擁有極高的認知度。
港區排名第2，共有36087名老闆安家落戶，在該區總人口中的占比為13.8%，相當於每7名區民中就有一位，可謂「遍地是老闆」。既然人數如此之多，那麼大家難免會覺得，在小餐廳裡吃飯時，鄰座的食客說不定就是個公司老闆。但實際上，港區白天的活動人口超過94萬人（2015年人口普查資料），達到了區民人數的4倍，所以現實中並不會那麼頻繁地碰到那些老闆。
大田區排名第3。除了擁有田園調布、山王等高級住宅區外，這裡也是著名的「製造業街區」，包括街道工廠在內的許多中小微企業的老闆都選擇在這裡安家落戶。
公司總裁最多的10個城區（都內）
|社長人數（人）
|1
|世田谷區
|50943
|2
|港區
|36087
|3
|大田區
|27175
|4
|新宿區
|26880
|5
|渋谷區
|26789
|6
|練馬區
|25999
|7
|杉並區
|23317
|8
|江戶川區
|21590
|9
|足立區
|21091
|10
|目黑區
|20370
出處：東京商工調查株式會社
如果是東京以外的地區，那麼以居住在「埼玉縣川口市」的老闆人數最多，為18801人，其次是「千葉縣船橋市」「千葉縣市川市」等鄰近東京的地區。
公司總裁最多的10個城市（東京以外）
|社長人數（人）
|1
|埼玉縣川口市
|18801
|2
|千葉縣船橋市
|13604
|3
|千葉縣市川市
|13509
|4
|大阪府東大阪市
|13421
|5
|鹿兒島縣鹿兒島市
|13290
|6
|兵庫縣西宮市
|12992
|7
|千葉縣松戶市
|11766
|8
|大阪府豐中市
|11453
|9
|栃木縣宇都宮市
|10940
|10
|愛媛縣松山市
|10887
出處：東京商工調查株式會社
東京商工調查株式會社分析認為，儘管距離東京市中心較遠的安靜高級住宅區依然人氣穩固，但由於老闆們越來越傾向於住在公司附近，所以中心城區的人氣開始上升。擁有高級居住空間、設備和安保系統完備的高級大廈、高樓大廈似乎支撐起了中心城區的這種居住需求。
標題圖片 : PIXTA