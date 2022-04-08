對疫情的「不安」略有緩和：年輕人群也有6成追求「現實」

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2021年依然是疫情肆虐的一年。遠距辦公落地生根，大家已經習慣隔著螢幕和同事見面。「下班後順便喝一杯」「大家都很辛苦，聚會慶祝一下！」之類的想法也變得無法輕易實現。在這樣的背景下，我們是如何面對不安與孤獨的呢？

築地本願寺（東京都中央區）針對首都圈1600名18歲到79歲民眾實施了一次關於疫情期間不安情緒的調查。針對未來一年的生活，將「感到非常不安」設為10分，「完全沒有感到不安」設為0分，讓受訪者打分後計算出的平均值為5.5分。

2020年實施的同項調查平均值為6.2分，這就意味著不安程度下降了0.7個百分點。據分析，原因在於實施調查的11月，疫苗接種工作順利推進，新增感染人數持續減少，還有疫情持續兩年後大家都積累了不少經驗。

關於具體對哪些問題感到不安，回答健康和收入的受訪者人數比上一年有所減少，而回答「必須思考人生的結束方式」的受訪者占比增加了3.9個百分點。或許是疫情導致了人們不得不重新思考生活方式。

18到29歲的年輕人群中，每3人就有1人對「失去學習機會」「失去結識新朋友的機會」「必須提升技能」感到不安。似乎大家都對居家防疫生活和學校停課等原因導致人生經歷的缺失而感到焦慮。

與發生疫情之前相比，現在人們的行動受到了很多限制，關於在人際交往和體驗方式上，選擇「線下還是線上」這個問題，習慣使用數位化設備的18到29歲年輕人群對線上方式抱以積極態度。但年輕群體中，也有多達60%的受訪者尋求線下聯繫和真實體驗，可見即使「新生活方式」已經逐漸普及，但人們還是沒有喪失追求面對面溝通價值的意願。

標題圖片 : Pakutaso