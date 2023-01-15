大城市上班族有意移居地方，千葉、神奈川和長野最受青睞

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一份民間企業的意識調查顯示，多達近3成的都市圈上班族有意移居地方。其中半數稱「正在考慮」「正在準備」，表現出了付諸實際行動的積極態度。

NTTcoms調查公司與NTT資料經營研究所針對都市圈上班族聯合實施的移居地方意識調查顯示，27.9%的受訪者表示「有意」移居地方，占到整體的近3成。其中，15.0%表示「發生疫情之前就已經開始關注」，12.9%表示「發生疫情之後開始關注」。

此次調查實施於2021年9月中旬，對象為居住在東京都23區、首都圈3縣主要都市、大阪和名古屋兩市的共約1000名上班族，包括公司高層及董事、公司正式員工、公務員、團體組織的職員，年齡在30到59歲之間。其中，33.4%未婚，60.4%已婚，6.2%離婚或喪偶。

關於移居地方，51.2%的受訪者表示「發生疫情之前沒有關注」，19.7%的受訪者表示「說不清楚」。另一方面，表示關注的受訪者中，半數稱「有興趣，正在考慮」「正在準備付諸行動」「已經付諸行動」。

當被問及考慮移居地方時重視的要素時，選擇「到超市等生活基礎設施的距離和店鋪數量」的受訪者最多，占比達52.8%，其次是「住房費用低廉」（50.0%）、「前往東京市中心的交通」（48.3%）、「符合興趣愛好的環境和土地」（35.1%）、「距離工作單位近」（33.0%）等。可見，即便有移居地方的意願，但大家還是希望維持現有的生活水準，在一定程度上保證前往東京市中心的交通等方面的便利性。

移居地方時重視的要素（%）

超市等生活基礎設施的距離和店鋪數量 52.8 住房費用的低廉 50.0 前往東京市中心的交通 48.3 符合興趣愛好的環境和土地 35.1 距離供職單位近 33.0 公司的制度支持 29.5 移居地的地方政府是否提供津貼 28.5 公司的資金支持 23.3 已遷居人群的感想或口碑 20.1 子女教育環境的完善程度 16.3 適合務農的環境和土地 7.6 其他 2.1

（NTTcoms調查公司、NTT資料經營研究所2021年聯合調查資料）

關於移居候選地，選擇千葉、神奈川、長野3縣的受訪者占比均為15.3%，並列第1。然後依次是東京市郊（12.2%）、埼玉縣（11.8%）、北海道（11.1%）、靜岡縣（10.4%）、「候選地未定」（9.7%）、群馬縣（8.0%）等。關於選擇候選地的理由，選擇「自然環境優越」的受訪者最多，占比為49.3%。

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