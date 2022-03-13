家用車每月的維護費用，多數人在2萬日圓以下

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擁有家用車，可以獲得出行的自由和樂趣，但也需要付出相應的成本。2021年汽油價格高漲，恐怕許多人在加油的時候都會猶豫要不要加滿？

提供計時停車、共用汽車等服務的Park24公司針對用戶實施的問卷調查（3542份有效回答）顯示，家用車單月維護費用在「1萬到1.5萬日圓」之間的受訪者最多，占比為34%，「1.5萬到2萬日圓」的占比為23%，單月維護費用在2萬日圓以下的受訪者占到了半數以上。

從家用車的類型來看，輕型轎車單月維護費用在「1萬到1.5萬日圓」之間的受訪者占比為52%，意味著這類汽車的維護費用遠低於其他類型的汽車。另一方面，跑車單月維護費用在「5萬日圓」以上的受訪者占比超過了10%。

關於車輛費用中感覺負擔最大的專案，選擇「車輛檢驗費用」的受訪者最多，占比為53%，其次是「汽油和燃料費」（47%）、「機動車稅」（43%）。在該公司2019年實施的汽油價格相關調查中，40%的受訪者認為普通汽油「每升140日圓以上」的價格較高。由於2021年下半年的汽油價格一直在每升160日圓到170日圓之間波動，所以車主們的負擔感可能還會比往年更大。

關於如何節省維護費用，表示「沒有特意做過什麼」的受訪者最多，占比為37%，其次是「選擇維護費用較低的車輛」（28%）。

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