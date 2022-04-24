日本20到29歲年輕群體的金錢意識調查

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在整個社會沉浸在經濟泡沫中的那個年代，「高學歷」「高收入」「高個子」的「三高」男性是炙手可熱的「搶手貨」。泡沫經濟破滅後，在所謂「失去」的年代出生長大的20多歲年輕人，似乎更加注重現實，而不是去追求「更多」「更好」。

SMBC Consumer Finance Co.,Ltd. 2021年12月針對20到29歲年輕人群實施的金錢意識調查（1000份有效樣本）顯示，關於「覺得可以結婚的家庭年收入」，回答「500萬日圓」及以下的受訪者合計占比為51.9%。

在2020年的調查中，回答「500萬日圓」及以下的受訪者合計占比為47.9%，過半數受訪者認為至少需要600萬日圓才會對結婚產生積極想法，也就是說，年輕人考慮結婚的年收入門檻降低了。

對於覺得「想要第一個孩子」的家庭年收入，選擇「500萬日圓」的受訪者最多，占比為14.1%，「600萬日圓」及以下的合計占比達到了50.0%。2020年的調查中，「600萬日圓」及以下的合計占比為47.9%，可見這方面的年收入門檻也有所下降。

在購買住房問題上，似乎所有受訪者都認為收入還要更高一些才行，但選擇「800萬日圓」及以下的合計占比達到了過半數的57.9%。2020年的調查中，「800萬日圓」及以下的合計占比為48.9%。

標題圖片：PIXTA