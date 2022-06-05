源平合戰，基礎知識入門

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源平合戰並非指某一場戰役。人們通常將從1180年後白河法皇皇子以仁王下令征討平氏至1185年壇之浦之戰為止的6年內戰統稱為「源平合戰」。源平合戰之後，盛極一時的平氏一族在壇之浦身死名滅，以源賴朝為首的阪東（關東）武士創建了鐮倉幕府。

1180年4月，以仁王下令征討平氏

治承4年（1180年）4月，以仁王命令源賴朝和木曾義仲（又稱源義仲）征討平氏。

1180年8月，源賴朝舉兵／石橋山合戰

源賴朝得北條氏助力，在伊豆舉兵反抗平氏，在石橋山（今小田原市）合戰中兵敗後，逃往安房（今千葉縣）。

此後，在千葉常胤和上總介廣常等人的支持下，源賴朝再度增兵出擊。同年10月進入相模國的鐮倉，設立大本營。

1180年10月，富士川之戰

平清盛派兵追討源氏，與前來迎戰的源賴朝軍隊在駿河國的富士川形成對峙之勢。平氏軍寡不敵眾，不戰而逃（也有傳說稱，平氏軍因水鳥起飛時的振翅聲受驚而逃）。

1183年5月，俱利伽羅峠之戰

木曾義仲率領的源氏軍在數百頭牛的牛角上綁上火把，4萬余騎大軍於深夜突襲位於俱利伽羅山中（今石川縣津幡町）的平氏軍大本營。平氏軍因遭突襲而陷入混亂，四處逃散，接連跌落峽谷中。

1183年10月，水島之戰

平氏軍以屋島（高松市）為據點重振旗鼓。木曾義仲率兵征討平氏軍。兩軍在水島（今岡山縣倉敷市）展開激烈對決。善於海戰的平氏軍獲勝（也有傳說稱，在兩軍決戰正酣時發生了日食，源氏軍軍心動搖）。

1184年2月，一之谷之戰

源氏軍攻擊位於一之谷（神戶市）的平氏軍。源義經沿陡坡而上，從背後襲擊平氏軍。平氏軍陣腳大亂，退守海上。源氏軍逐一攻破山陽道上的平氏軍據點。

1185年2月，屋島之戰

在一之谷之戰中敗北的平氏軍退至屋島（今高松市），防禦源氏軍從海上進攻。然而，源義經卻率兵從攝津（今大阪府）前往阿波（今德島縣），沿陸路從背後突襲平氏軍。平氏軍退居海上，遠逃至下關。

1185年3月，壇之浦之戰

壇之浦是源平合戰最後的戰場。平氏軍起初佔據上風，但潮流變化逐漸有利於源氏軍，戰局逆轉。平氏一族眼見大勢已去，陸續有人投海身亡。平教經本想與源氏軍大將源義經同歸於盡，但源義經連跳數船而逃。



坐落在壇之浦古戰場遺址的源義經和平知盛的雕像。背後是連接本州與九州的關門橋（HASHINO Yukinori攝）

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