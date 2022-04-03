6月起日本寵物店銷售的寵物，必須植入晶片

日本資料庫

随着修订版《動物愛護法》的施行，2022年6月開始，繁殖人士和寵物店必須承擔為貓狗植入晶片義務。已經有主人的寵物屬於「建議植入」的對象，但一項調查顯示，超過半數的受訪者表示「拒絕給自家毛小孩體內植入異物」，不願安裝晶片。

隨著修訂版《動物愛護法》的施行，從2022年6月開始，繁殖人士和寵物店必須承擔法定義務，為自己銷售的貓狗植入含有寵物主人資訊的晶片。晶片是直徑2mm、長12mm左右的圓柱形晶片，由獸醫通過注射器植入貓狗的體內。通過專用設備讀取資料後，可以查詢寵物主人的資訊。除了防止寵物被棄養外，還有助於發生災害時尋找走失的寵物。

日本趨勢研究網（運營公司：NEXER）通過問卷調查網頁對2000人實施的調查顯示，關於是否了解晶片植入義務，76.3%的受訪者表示「不知道」，說明廣大民眾尚未充分瞭解制度已經發生變化。

2000名受訪者中，有433人目前餵養著貓狗寵物，包括買過多隻寵物的人在內，表示自家寵物「植入了晶片」的受訪者占比僅為24.5%。

已經有主人的貓狗屬於建議植入晶片的對象。340名受訪者表示「沒有植入」，當被問到今後是否願意植入時，55.9%表示「不願植入」。僅有17.6%表示「願意植入」。

關於「不願植入」的理由，主要是「活體植入晶片有違倫理」「完全在室內餵養，往體內植入人工異物可能會出現問題」等。另外，表示「正在猶豫」的受訪者給出了「植入晶片很可憐」「取決於花費多少錢」等理由。

日本趨勢研究網日文原文

標題圖片 : PIXTA