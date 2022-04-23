日本第二高山和第二大河在哪裡？自然環境
眾所周知，日本最高的山是富士山，最長的河是信濃川。但從第二名開始，人們的答案就千差萬別了。本篇我們來溫習一下日本的十大高山和大河。
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正確答案是，第二高的山是北嶽，第二長的河是利根川。十大高山和長河全部位於東日本地區。
全國共有23座海拔超過3000公尺的高山，集中在山梨、長野、靜岡和岐阜四個縣。隨著衛星導航系統（GNSS）等新型測量技術的發展和普及，國土地理院於2014年4月1日修改了全國三角高程測量成果的數值。數值更新後，此前排在第4位的間嶽，高度上升了1公尺，與奧穗高嶽並列第3。
信濃川發源於山梨、埼玉、長野3縣交界處的甲武信嶽（海拔2475公尺），流經長野縣境內的河段稱作「千曲川」，流入新潟縣境內後稱作「信濃川」，最後流入日本海。十大長河中，信濃川、石狩川、天鹽川、最上川、阿賀野川等5條河流入日本海。利根川、北上川、阿武隈川、木曾川、天龍川則流入太平洋。
日本十大高山
|排行
|名稱
|海拔（m）
|所在地
|1
|富士山
|3776
|山梨縣、静岡縣
|2
|北岳
|3193
|山梨縣
|3
|奧穗高岳
|3190
|長野縣、岐阜縣
|3
|間岳
|3190
|山梨縣、静岡縣
|5
|槍岳
|3180
|長野縣、岐阜縣
|6
|東岳
|3141
|静岡縣
|7
|赤石岳
|3121
|長野縣、静岡縣
|8
|涸澤岳
|3110
|長野縣、岐阜縣
|9
|北穗高岳
|3106
|長野縣、岐阜縣
|10
|大喰岳
|3101
|長野縣、岐阜縣
出處：依據國土交通省HP製作
日本十大河流
|排行
|河流名稱
|長度（km）
|流經地
|1
|信濃川
|367
|新潟、長野（千曲川）、群馬
|2
|利根川
|322
|茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京
|3
|石狩川
|268
|北海道
|4
|天鹽川
|256
|北海道
|5
|北上川
|249
|岩手、宮城
|6
|阿武隈川
|239
|福島、宮城
|7
|木曾川
|229
|長野、岐阜、愛知、三重、滋賀
|7
|最上川
|229
|山形、宮城
|9
|天龍川
|213
|長野、愛知、靜岡
|10
|阿賀野川
|210
|新潟、福島、群馬
出處：依據國土交通省HP製作
標題圖片：PIXTA