日本第二高山和第二大河在哪裡？

日本資料庫

眾所周知，日本最高的山是富士山，最長的河是信濃川。但從第二名開始，人們的答案就千差萬別了。本篇我們來溫習一下日本的十大高山和大河。

正確答案是，第二高的山是北嶽，第二長的河是利根川。十大高山和長河全部位於東日本地區。

全國共有23座海拔超過3000公尺的高山，集中在山梨、長野、靜岡和岐阜四個縣。隨著衛星導航系統（GNSS）等新型測量技術的發展和普及，國土地理院於2014年4月1日修改了全國三角高程測量成果的數值。數值更新後，此前排在第4位的間嶽，高度上升了1公尺，與奧穗高嶽並列第3。

信濃川發源於山梨、埼玉、長野3縣交界處的甲武信嶽（海拔2475公尺），流經長野縣境內的河段稱作「千曲川」，流入新潟縣境內後稱作「信濃川」，最後流入日本海。十大長河中，信濃川、石狩川、天鹽川、最上川、阿賀野川等5條河流入日本海。利根川、北上川、阿武隈川、木曾川、天龍川則流入太平洋。

日本十大高山

排行 名稱 海拔（m） 所在地 1 富士山 3776 山梨縣、静岡縣 2 北岳 3193 山梨縣 3 奧穗高岳 3190 長野縣、岐阜縣 3 間岳 3190 山梨縣、静岡縣 5 槍岳 3180 長野縣、岐阜縣 6 東岳 3141 静岡縣 7 赤石岳 3121 長野縣、静岡縣 8 涸澤岳 3110 長野縣、岐阜縣 9 北穗高岳 3106 長野縣、岐阜縣 10 大喰岳 3101 長野縣、岐阜縣

出處：依據國土交通省HP製作

日本十大河流

排行 河流名稱 長度（km） 流經地 1 信濃川 367 新潟、長野（千曲川）、群馬 2 利根川 322 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京 3 石狩川 268 北海道 4 天鹽川 256 北海道 5 北上川 249 岩手、宮城 6 阿武隈川 239 福島、宮城 7 木曾川 229 長野、岐阜、愛知、三重、滋賀 7 最上川 229 山形、宮城 9 天龍川 213 長野、愛知、靜岡 10 阿賀野川 210 新潟、福島、群馬

出處：依據國土交通省HP製作

標題圖片：PIXTA