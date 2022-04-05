大學入學考試之前吃「必勝料理」，首選是「自己喜歡的食物」

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一項調查顯示，70%以上的高中生會在大學入學考試上陣前吃「必勝料理」。表示其實最想吃「合胃口食物」的受訪學生最多，為討口彩而一定要吃炸豬排和御飯糰的學生僅占3成。

Recruit集團旗下升學資訊媒體「Studysupple進路」面向高中生實施的關於大學入學考試等大試上陣前是否會吃「必勝料理」的調查顯示，絕大多數受訪者「一聽必勝料理首先想到的是炸豬排」（炸豬排在日語中與「取勝」諧音，都是katsu——譯注）」。在多選提問中，選擇此答案者占比達到了81.8%，穩居第一。

調查於2021年11月採用線上方式實施，對象為全國各高中男女學生共計500人。關於考試前「首先想到的必勝料理」，從第二位開始分別是「御飯糰（寓意結緣）」（11.2%）、「鯛魚（寓意喜慶）」（10.8%）、「納豆（黏著不棄，直到勝利）」、「拉麵」（7%）、「壽喜燒」（6.6%）等。

在讀高中生首先想到的「必勝料理」排行榜（％）

1 炸豬排（取勝） 81.8 2 御飯糰（結緣） 11.2 3 鯛魚（喜慶） 10.8 4 納豆（黏著不棄，直到勝利） 10.6 5 拉麵 7.0 6 壽喜燒 6.6 7 鰹魚（取勝） 5.4 8 維也納香腸（WINNER・勝利者） 5.2 9 年糕烏龍麵（堅韌頑強） 4.8 10 火鍋 3.4

（「Studysupple進路」2021年調查資料）

關於「選擇必勝料理的標準」，表示「首先考慮合胃口」的受訪者最多，占比為40.8%，其次是炸豬排和御飯糰等「好口彩的吉利菜」（32.2%）、「有利於身體健康」（27.0%）。

另外，關於「是否吃過必勝料理」這個問題，表示「吃過」的受訪者人數最多，占比達63.0%，其次是「知道，但沒吃過」（34.4%），「不知道有這種東西」的受訪者占比僅為2.6%，絕大多數受訪者都知道有必勝料理。關於「是否想吃必勝料理」，74.0%的受訪者表示「想吃」。

大學入學考試方面，2020年1月舉行最後一次已經沿用了大約30年時間的大學入學考試中心考試，從2021年1月開始採用「大學入學統一考試」。按照獨立行政法人大學入學考試中心官方網頁的介紹，2021年統一考試的實到考生人數為48萬4114人，比最後一次中心考試減少了大約4萬3000人。2022年1月實施的統一考試報名人數為53萬367人，同比減少4878人。

標題圖片：PIXTA