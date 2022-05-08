東京人口流入放緩，東京單極集中現象出現變化的徵兆？

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高峰時段在擁擠不堪的電車裡單程花費1小時去上班。但如果結合遠距辦公，每週只需要去一兩次辦公室的話，在郊外悠閒生活也不錯——恐怕越來越多人都會產生這種想法。避免「三密」以預防疫情，也促使人們審視思考東京的過「密」問題。

基於總務省2021年居民基本臺帳的人口流動報告顯示，「東京都遷入人數」和「東京都遷出人數」的差值為流入5433人。自2014年開始採用含外國人在內的統計方式以來，儘管流入已經連續持續8年，但此次的同比降幅超過了80%。如果僅看東京的23區，則是流出1萬4828人，自2014年以來首次出現負成長。

作為地方創生綜合戰略，日本政府提出的目標，是要在2015年開始的5年內遏制住地方人口向東京圈流入的趨勢，但卻幾乎沒有取得任何成果。2020年發生疫情後，遠距辦公逐漸普及，人們開始重新審視自己的生活方式，沒想到這竟然令東京單級集中現象出現了變化的徵兆。

東京都的流出人數為41萬4734人，同比增加3.2%。從流出人口的去向看，遷入神奈川縣者最多，有9萬6446人；其次是埼玉縣（7萬8433人）和千葉縣（5萬8485人），也就是有半數以上的人遷往了東京以外的「東京圈」內其他地區。

不過，即使從東京圈（東京、埼玉、千葉、神奈川）整體來看，疫情發生以來，流入速度也開始放緩，2021年共流入8萬1699人，同比減少了1萬7544人。

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