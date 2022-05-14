實際睡眠時間普遍少於6小時，壓力導致睡眠不足

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據說90%以上的日本人都對自己的睡眠感到不滿意。如果擺脫不了「壓力大睡不著」，「睡了還是覺得疲憊」這種惡性循環，那就可能無法過上張弛有度的生活…。

一份調查顯示，93.9%的受訪者「對睡眠感到不滿意」。

生產銷售按摩椅等健康器具的富士醫療器具公司（大阪市）以全國4519人為對象實施的睡眠相關調查顯示，大多數日本人都對自己的睡眠表示不滿意，比如有18.0%表示「睡了還是覺得疲憊」，14.6%表示「會醒來多次」，11.6%表示「總想上洗手間」。

關於對睡眠感覺不滿意的原因，50.0%表示「壓力大」，40.6%表示「上了年紀」，這兩項占了絕大多數，還有一些人表示「疲於處理人際關係」「長時間工作」。本來睡眠是幫助人們消除疲勞的，但很多人卻因為疲憊或壓力大而睡不好，這樣的現實充滿了諷刺意味。

關於理想的睡眠時間，認為「8小時」的受訪者最多，占比為50.9%，與選擇「9小時」和「10小時以上」的合計占比達到了近60%。而關於工作日的睡眠時間，回答「6小時」的受訪者最多，占比為36.7%。不足6小時的受訪者占到了60%，僅有12.1%的人可以獲得理想的「8小時」以上睡眠時間。休息日的睡眠時間方面，選擇「7小時」的受訪者最多，占比為32.9%，雖然能比工作日多睡一會，但仍然只有3分之1的人保證了理想的「8小時」以上睡眠。

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