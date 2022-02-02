成田機場國際旅客創過去新低、國際貨物創過去新高

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因為新型冠狀病毒疫情，國際線旅客創下過去新低，因為疫情下的疫苗進口等讓國際貨物創下過去新高。如果要用「疫情現象」來說明現在的情勢，不如說世界現在被新型冠狀病毒支配了。

成田國際機場在2021年的國内線・國際線合計總旅客數，跟前一年比減少50％，來到524萬4194人。

當中的國際線，跟前一年比減少74％，來到189萬3477人，連續2年創下過去新低紀錄。20年1～2月受到疫情影響幾乎沒有人，21年一整年的世界再度因為國際移動限制產生極大影響。夏天舉辦的東京2020奧運・帕運也以無觀眾的形式舉辦下，最後沒有成為吸引觀光客的要素。

另一方面，國際航空貨物量則是激增32%，來到259萬1255噸過去新高。北美汽車零組件需求回復下，汽車用品原料中的塑膠類、及世界大缺貨的半導體等半導體製造裝置，都造成出口增加。進口項目中，新型冠狀病毒疫苗等醫藥品的需求也都持續增加。此外，由於國際海上輸送鍊的混亂，過去都用船運的貨物也一度改用空運方式，讓流通大增。

標題圖片：時事