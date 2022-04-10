相較於「清理財產」，更重視生前清理「資料遺產」

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智慧手機的收費APP、訂閱的電子雜誌…。如果自己死後沒有人幫忙解約，是否還會繼續扣費？即使沒有什麼秘密，也不希望自己和朋友之間無聊的聊天記錄被家人查看，進入這樣的數位時代後，如何了卻身後事或許也會發生變化。

樂天insight公司（本公司位於東京）2022年1月對全國1000名20到69歲民眾實施的「臨終事宜安排」調查顯示，4.0%的受訪者表示「正在實施」，7.0%表示「近期將會開始」，58.6%表示「到時候會開始準備」。整體上大約70%的人表示打算在某個時期開始著手安排後事。

具體內容上，選擇「清理家中物品」的受訪者最多，占比為60.9%，其次是「清理電腦和手機資料」（39.8%）。如今，相較於「清理財產」（31.9%），人們已經變得更關心整理資料了。

關於生前用過的電腦和手機內保存的資料，以及SNS帳號和網上銀行資料等「數位遺物」的認知度，回答「知道」和「聽說過」的受訪者合計比例為41.8%。年紀越大，對臨終事宜越感迫切的男性，表示「知道」的比例也越高。

關於身後希望保留還是刪除作為「數位遺物」的聊天軟體和SNS貼文，大約70%的受訪者表示「希望刪除全部」資訊服務內容。

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