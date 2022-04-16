消費者廳：警惕那些宣稱「對COVID-19具有預防效果」的健康食品

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「用雙歧桿菌抵禦COVID-19病毒」「只要掛在脖子上就可以對周圍空間除菌消毒」——這種宣稱對COVID-19病毒導致的肺炎具有預防效果的商品廣告，可謂是充斥網路，日本消費者廳認定「這種所謂的效果並不明確」，要求廠商規範標籤的表述。

日本消費者廳於2021年12月至2022年2月期間，對通過網路廣告宣傳預防病毒效果的39家公司的33種產品實施了調查，之後做出了「可能會誤導消費者認為這些產品具有顯著效果」的判斷，要求相關廠商依據《不當表述防止法》和《健康促進法》進行修改。儘管這是不具有強制效力的行政處分，但截至2月18日，39家企業中的38家已經按照要求實施了整改。針對其中登錄了電商平臺的廠商，相關資訊還同時提供給了電商平臺運營方。

要求整改的對象包括標榜「用維生素D抵禦COVID-19病毒」「某某大學研究顯示5-ALA（5-氨基乙醯丙酸）具有抑制COVID-19病毒增殖效果」等的健康食品，還有宣稱只要掛在脖子上就可以清潔周圍空氣「頸掛式空間除菌劑」、可以破壞COVID-19病毒粒子的「抗病毒處理窗簾」、可以降低病毒濃度的「負離子發生器」等。

消費者廳負責人表示，「如果覺得用了這些產品就可以預防COVID-19病毒感染，放鬆了警惕，沒有做好本應採取的防疫措施，那就是本末倒置了。今後可能還會出現類似的商品資訊，希望大家注意辨別」，呼籲消費者提高警惕。

國立研究開發法人醫藥基礎健康營養研究所的調查結果顯示，「截至現階段（2021年8月11日），尚未發現任何資訊證明某種食品和材料對COVID-19病毒導致的肺炎具有預防效果」。

整改對象商品的表述示例

【健康食品】

某某大學的研究顯示5-ALA（5-氨基乙醯丙酸）具有抑制COVID-19病毒增殖效果，引發轟動

防範COVID-19病毒，提升免疫力，每天一杯味噌湯（類黑精）抵抗衰老

维生素D抵禦COVID-19病毒

蜂蜜的藥效，通過提高免疫力來預防感冒，擊退細菌和病毒，無懼COVID-19

借助雙歧桿菌防範COVID-19病毒，提高免疫力，強健體魄，無懼疾病侵擾

用含有澀柿子單寧成分的糖、汽水等，可滅活COVID-19病毒，某某大學發佈的研究結果顯示「澀柿子中的單寧成分」可以實現新冠病毒無害化

【頸掛式空間除菌劑（二氧化氯）】

頸掛式 配有掛繩 防範COVID-19和其他病毒 安全安心無毒

【抗病毒處理窗簾】

可以破壞COVID-19病毒粒子！ 窗簾也能帶來「安全」 洗後仍有效果！所以安心！主動攻擊附著在窗簾纖維上的病毒！

【負離子發生器】

讓懸浮粒子變重後落到地上，以此盡可能減少病毒的吸入，降低細菌的濃度。有助於「防止感染疾病」和「防範COVID-19病毒」

出處：消費者廳

標題圖片：PIXTA