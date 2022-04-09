噩耗！花粉季到來，杉樹和日本扁柏相繼進入花粉高峰期

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隨著春天的氣息日漸濃厚，令人頭疼的花粉季也悄然到來。雖然受到嚴寒天氣的影響，今年花粉開始飄散的時間晚於往年，但據說從本週後半週起，杉樹花粉將開始在從西日本到東日本的廣大地區飄散，日本扁柏花粉也將緊隨其後…。本來應該令人心曠神怡的春天，卻讓花粉症患者又愛又恨。

2月21日，提供氣象資訊服務的Weathernews公司（本公司位於千葉市）發佈消息稱，對花粉觀測器檢測出的花粉數量和用戶症狀報告進行綜合分析的結果來看，東京都和九州等1都13縣(*1)已經進入花粉季。

該公司稱，受嚴寒天氣影響，花粉飄散時間晚於往年，但2月中旬以後，九州和四國出現了最高15度左右的氣溫，雄花紛紛開花，已經進入花粉季。

預計九州、中國及四國地區到3月中旬，關東和東海地區到3月下旬，杉樹花粉會持續飄散，之後到4月中旬又會迎來日本扁柏花粉的高峰期。

北海道方面則有白樺花粉飄散，道南和道中地區將在4月末到5月初的黃金週前後，道北和道東地區將在5月中旬迎來花粉高峰期。

在花粉飄散量方面，2022年預計北海道（白樺花粉）同比增加180%，東北北部和北陸地區同比增加130%，關東和東海地區與上一年持平。另一方面，去年飄散量較大的西日本地區今年預計為去年的75%左右。

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標題圖片 : PIXTA