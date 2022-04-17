小學生體育活動，全靠媽媽的參與來成全！？

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小學生的課外體育活動，離不開家長的參與。然而，與父親相比，這方面的絕大部分負擔都壓在了母親肩上。接送孩子、洗運動服、跟教練聯絡溝通，還要預約練習場地。母親參與照顧孩子體育活動的情況，在日本已經由來已久，家庭內部性別分工的固化從中可略見一斑。

洗運動服的是媽媽，往返接送的是媽媽，陪伴練習的還是媽媽。

笹川體育財團實施的家長對子女體育活動參與情況的調查顯示，如果沒有媽媽的犧牲奉獻，孩子們就無法投入到體育活動中去。調查實施於2021年9月，對象為第一個孩子在上小學的2400名母親（各年級男女學生各200人）。

如果是棒球和足球等團隊比賽專案，還有不少媽媽需要按照輪班制到練習場地接送孩子，準備練習後的簡餐等。像這樣為自家孩子以外的整個團隊分擔責任的壓力也都落在了母親身上。

調查還讓受訪的母親們回憶了她們少兒時期家長在這種體育活動團隊中負責管理或當班等的情況，在參與度方面，父親為7.4%，而母親為22.2%，幾乎相差了近3倍。也就是說，從祖父母的時代開始，主要由母親參與孩子體育活動的這種家庭結構一直沒有發生變化，性別分工看來已經固化。

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