日本對俄國的貿易基本統計

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日本從俄國進口液化天然氣（LNG），出口汽車及建設用機械為主。

根據日本財務省貿易統計，2021年自俄國進口貿易額度較前一年相比增加34.8%，來到1兆5431億日圓。日本進口總貿易額為84兆5652億円，佔比是1.82%。主要進口項目包括液化天然石油氣（LNG）及石炭、原油等能源，以及工業用黑色金屬。

從俄國進口天然氣的初始，是2009年在薩哈林海域上開展的「薩哈林2號」石油・天然氣開發事業。該計畫中三菱商事、三井物產等也參與其中。雖然每年都會略有變動，不過日本進口的液化天然氣中有7～8％產自俄國。

另一方面，2021年對俄國的出口額較前一年相比增加37.4%，來到8624億日圓。主要項目包括汽車及汽車相關商品等。此外，經濟制裁下被列為限制出口對象的半導體等電子產品出口額為5億8400萬日圓，佔對俄國出口額度全體比例僅不到0.1%。

薩哈林2號計畫啟動的2009年後，出口額度與進口額度相差下的貿易逆差逐漸膨脹。2021年的逆差來到6807億日圓。

標題圖片 : 液化天然氣運輸船儲存槽（俄國遠東薩哈林州普里戈羅德諾耶）［時事=2009年官方代表攝影］