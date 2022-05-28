日本人口持續減少：出生人數連續6年創新低，死亡人數創戰後歷年之最

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據說，疫情發生以來，大學積極引入線上授課方式，社團活動和吃飯聚會等人員聚集性的活動也少了很多。病毒阻礙了人與人之間的面對面接觸，今後或許會導致結婚人數減少、少子化問題進一步加劇，並在相當漫長的時間裡不斷困擾人類社會。

厚生勞動省發佈的人口動態統計估算報告顯示，2021年出生人數為84萬2897人，較上一年減少2萬9786人，連續6年創出新低。估算值包含了居住在海外的日本人和居住在日本的外國人，為此，如果僅限於「居住在日本的日本人」數量，估計還要減少3萬人左右。

發生疫情的第一年，即2020年的死亡人數11年來首次出現負成長，但2021年又轉為正成長，共計死亡145萬2289人，同比增加6萬7745人，創下戰後歷年之最。從公佈的2021年1至9月的死亡原因來看，以超高齡化為背景的衰老和吸入性肺炎導致死亡的人數有所增加。

死亡人數減去出生人數得出的人口自然減少數量為60萬9392人，首次超過了60萬。

婚姻登記數量也降至戰後最低水準，僅為51萬4242對，同比減少了4.3%。在日本，人們普遍不贊成婚前和婚外妊娠，婚姻登記數的下滑恐將導致出生人數進一步減少。

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