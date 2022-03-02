東京迪士尼遊客破8億人―開幕38年318日 : 疫情下一度停開與人數制限讓步調下滑

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不只是孩子們的樂園，更是大人們紛至沓來的夢幻之國。在38年318日後，終於達成，累計遊客破8億人的壯舉。

東京迪士尼樂園（TDL）與東京迪士尼海洋（TDS）（皆位於千葉縣浦安市）合計的遊客人數，在2022年2月26日正式突破8億人，由經營兩個遊樂園的Oriental Land公司正式發表。這也是1983年4月TDL開幕以來，歷經38年318日後終於達成。

2013年度時首度單年度遊客人數超過3000萬。之後也以新的遊樂設施及各種年度活動等不斷維持一年3000萬人的高水準，平均4年左右就穩定累積1億人物遊客。受到新型冠狀病毒確診者持續增加下，官方只能臨時停業或是限制遊客人數，20年度起遊客人數就驟減。當年的8億人次紀念活動也成為泡影。

TDS目前正在加緊動工、「冰雪奇緣」等為主題的新遊樂園區「Fantasy Springs」，希望以2023年度開幕為目標，持續進行大規模擴張建設。



在確保社交距離下，從遠方跟遊客揮手致意的米奇（時事、2020年6月29日攝影）

標題圖片 : 時事=Oriental Land提供