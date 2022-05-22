相較於「災害」，小學生家長更擔心「網上糾紛」

日本資料庫

在昭和時代，如果孩子比平時回家晚，家長們就會擔心是不是被捲入了什麼犯罪事件或者事故。而如今，孩子們從小就可以通過智慧手機隨意進入網路空間，即使待在家中，恐怕家長也有操不完的心。

著名保全公司SECOM針對400名家長調查了他們對子女日常生活有何擔憂的問題（多選回答），結果顯示，選擇「戶外事故或受傷」的受訪者最多，占比為70.2%；其次是「被拐騙或遇到路上行兇」（58.9%）、「被陌生人搭話或糾纏」（58.5%）。擔心「網上糾紛」的受訪者占比也超過了50%，高於「受到災害傷害」。如今，孩子們拿著智慧手機玩遊戲或通過SNS接觸網路空間已是司空見慣的常態，所以即便待在家中，也免不了為孩子的安全擔心。

關於具體對孩子在使用網路時的哪些問題感到擔心，多數受訪者選擇了「視力下降和睡眠不足」（70.7%）。其次是「接觸到不良網站」和「充值糾紛」。在「最擔心的問題（圖示中的深色部分）」上，選擇「霸凌等同學朋友之間的糾紛」的受訪者也比較多。

關於孩子使用網路的安全對策，比較普遍的是制定家庭內部規矩，諸如「規定使用時間、地點和限度」「要求孩子保證不隨意充值」等，而「設置網路內容篩檢程式」的受訪者占比僅為32.6%。

關於疫情造成孩子日常生活的變化，超過50%的受訪者表示「玩遊戲的時間增多了」「看視訊的時間增多了」，其次是「看電視或DVD的時間增多了」。相較於和父母聊天、和朋友聯絡，孩子們沉浸在個人世界的時間變多了。

標題圖片：PIXTA