緊急食品，儲備天數創歷史最高紀錄

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東日本大地震已經過去11年。隨著災區重建的穩步展開，人們在日常生活中已經逐漸淡忘了對地震的記憶，但日本無法逃脫某一天再次遭到大地震侵襲的命運。因此希望每一個人都能抱著防患於未然的意識，思考緊急儲備和避難等問題。

Weathernews公司針對旗下服務使用者等實施的調查（9495人參與）顯示，關於儲備了幾天的緊急食品這個問題，10%的受訪者回答「大約1天」，42%回答「大約3天」，25%回答「大約1週」，23%回答「沒有儲備」，合計有近8成的受訪者表示有所儲備。平均儲備天數達到3.09天，創下自2010年開始此項調查以來的歷史最高紀錄。從各縣的情況來看，經歷過東日本大地震的東日本地區太平洋沿岸各縣民眾的儲備意識較強。

從逐年變化來看，2019年以後儲備緊急食品的天數大幅增加，Weathernews公司分析認為， 2018年西日本暴雨、2019年15號颱風「法西」’和19號颱風「哈吉貝」等造成了大面積洪災和停電，再加上2020年以來的疫情，想必這些經歷增強了人們對防災儲備之必要性的認識。

同時，關於是否知道發生災害時的避難場所和逃生路線這一問題，表示對自家附近的「避難場所和路線都知道」和「只知道場所」的受訪者比例合計達到了93%；而對公司或學校附近的避難場所，合計只有72%的受訪者表示「知道」，相當於4個人中就有1人不知道去何處可以避難。

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