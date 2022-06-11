日本的公司社長，平均年齡60.3歲

日本資料庫

信用調查業巨頭帝國資料庫公司的調查結果顯示，截至2021年12月，日本全國的公司社長，平均年齡達60.3歲。首次實施此項調查的1990年時為54.0歲，之後持續趨於老齡化。

帝國資料庫公司基於自身掌握的全國147萬家企業的資料，篩選出除個人、非營利和公益法人等之外的其他企業的社長相關資料後，統計分析出了此次的調查結果。

從公司社長年齡來看，50到59歲這一年齡段人數最多，占比27.6%，60到69歲26.9%，70到79歲20.2%，40到49歲17.1%。80歲以上的公司社長占比也有4.7%。70到79歲和80歲以上這兩個年齡段的合計占比達到了近25%，較5年前（2016年）的數據（合計19.2%）大幅上升。

2021年一年中，在社長新老換班的公司，新任社長平均年齡由之前的68.6歲下降到了52.1歲，平均年輕了16.5歲。

針對各年齡段的現任社長，在調查了他們是否有接班人後發現，大約50%的60到69歲公司社長，大約40%的70到79歲公司社長，大約30%的80歲以上公司社長都還沒有接班人，可見即便是高齡公司社長，他們當中也有不少存在著無人接班的情況。調查對象公司2021年的社長新老交替率為3.92%，與本世紀頭十年的4%強相比，仍持續微降趨勢。

從主要行業來看，房地產業的平均年齡最大，為62.4歲，其次是製造業（61.3歲）、批發業（61.1歲）、零售業（60.3歲）、運輸通信業（60.0歲）等。

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