女性管理層調查：「有升職意願」的人不到一半

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一項針對1000名女性管理層實施的調查結果，再次證實了女性升職意願偏低。在性別角色分工意識極強的日本，似乎結婚和生育等人生大事都對女性的工作方式產生了影響。

提供人才服務的Adecco Group Japan公司針對1065名級別相當於課長（科長）以上的女性管理層實施了一項意識調查，結果顯示，只有11.9%的受訪者是主動走上管理職位的，而希望進一步晉升的受訪者不到一半，僅為48.6%。

關於不願升職的原因，選擇「壓力會增加」的受訪者占了絕大多數（56.5%），其次是「對目前的職務感到滿意」（41.5%）、「覺得不適合自己」（40.0%）。

願意升職的受訪者中，47.9%因為「想加薪」，36.5%「想打造女性可以施展能力的職場」，31.9%「想擁有更大的決定權」。

當被問及怎樣做才有利於增加女性管理層時，回答「對女性兼顧育兒、長照和工作給予支持」的受訪者最多（43.8%），其次是「調整管理職位的職責和工作內容」（35.1%）、「促進職場對女性管理層的理解」（34.6%）。

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