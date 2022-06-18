2021年首都圈公寓，平均購買價格5709萬日圓

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2015年以來，首都圈新建公寓持續趨於高價化和狹小化。疫情發生後，許多企業採用了遠距辦公模式，無論上班還是下班，居家時間都有所增多。於是，人們開始自問，再貴再小，也要住在離市中心近的地方嗎？

Recruit公司從2001年起每年針對首都圈新建公寓簽約者實施的調查顯示，2021年受訪者的購買價格，22%為「5000到6000萬日圓」，36%為「6000萬日圓以上」，5000萬日圓以上的占比達到了近60%。從歷年的變化來看，以2015年為界，近年來5000萬日圓以上價格段的占比越來越大。

2021年的平均購買價格為5709萬日圓，創下自開始此項調查的2001年以來的最高水準。推動高價化發展趨勢的是「年收入1000萬日圓以上的已婚雙薪家庭」，「6000萬日圓以上」占到整體的64%，平均為6939萬日圓。

另一方面，每套公寓的平均建築面積為66.0平方公尺，創下自開始調查以來的最低水準。2001年時，建築面積小於70平方公尺的比例為23%，到2021年時升至48%，幾乎占了一半，說明公寓在不斷趨於狹小化。

該調查是在公寓銷售商的委託合作下，通過各種網路媒體實施的，調查對象是東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣的新建公寓購買契約簽約者。2021年的有效樣本數為7289份。

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