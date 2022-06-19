在日本求職太過複雜！留學生眼中的日本公司錄取問題點

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「必須在短時間內高效回答一般常識和國語（日語）問題，這種能力傾向測驗對留學生來說難度太大了！」「要拿到錄取通知，必須衝破好幾道障礙？」——希望在日本就業的留學生才會提出的這些問題，也反映了他們對日本企業的熱愛！

為有志在日本就業的外國留學生和企業提供牽線搭橋服務的株式會社Originator（本公司位於東京），實施了一項有關留學生求職經歷的問卷調查（301份有效回答），從中可以看出留學生們對日本獨特的求職文化的困惑。

當被問及「求職過程中哪些資源對自己選擇企業有參考價值」時，46.2%的受訪者回答「在求職資訊網站收集資訊」，42.5%回答「在求職資訊網站註冊帳號」，這兩項比排在第三的選項占比高出了一倍以上。和日本學生一樣，上求職資訊網站似乎也成為了留學生的常規做法。

關於「選定企業的決定性因素」，位居前三的是「薪資高」（38.3%）、「職場環境和企業文化適合自己」（37.0%）、「福利待遇完善」（36.1%），它們受重視的程度不相上下；而選擇「和自己的母國有業務關聯」的受訪者並不是很多，占比為12.3%。

針對「希望日本企業在錄取中進行哪些改善」這個問題，54.8%的受訪者選擇了「複雜的篩選流程」，47.2%選擇了「能力傾向測驗」，46.5%選擇了「面試次數多」，可見許多外國留學生對日本特有的篩選流程感到困惑。

在自由填寫欄內，受訪者留下了這樣一些意見——「本來錄用外國人的一個目的就是要增加多樣性，但評判標準卻和日本人一樣，這很荒謬。感覺是在找像日本人那樣的外國人。」「相較於知識，更重視日語。」「在針對留學生的能力傾向測驗中，考一般常識和日語問題的做法讓人抱有疑問。」

針對已經在日本企業工作或者有過工作經歷的人，在問及他們對商務習慣和商務禮儀的看法時，他們給出了「必須向許多人報告工作，效率很低」「只重視工作時間，不重視工作效率」「會議冗長。會議往往沒有結論」等尖銳的意見。

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