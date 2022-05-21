8.1%受訪者稱「無力購買經期衛生用品」

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日本厚生勞動省首次「經期貧困」實況調查顯示，近一成受訪女性表示在確保經期衛生用品方面感到困難。

「經期貧困」是指有些女性因經濟等原因難以確保經期衛生用品的問題。日本厚生勞動省2022年2月首次就此問題展開了實況調查。關於疫情蔓延後衛生用品的購買情況，該調查收到了日本全國18至49歲女性3000人的回答。

8.1%的受訪者表示「經常」或「有時」在確保經期衛生用品上感到困難。其中，18至29歲年齡層占比逾一成。從家庭年收來看，「無收入」者、「收入不滿100萬日圓」者和「收入在100至300萬日圓之間」者的占比，分別為 13.2%、16.8%和11.6%。由此可以看出，「經期貧困」是低收入群體中的一個迫切而現實的問題。

當被問及應對經期貧困的方法時，半數受訪者表示「經常」「偶爾」會「減少更換衛生棉的頻率或次數」；還有許多人說「用衛生紙替代」或「從家人、室友處獲得」。此外，調查顯示，無法確保經期衛生用還影響到了女性的生活，譬如，不得不取消個人計畫、無法專心從事家務、育兒和長照等。

日本政府在《2021年促進婦女活躍社會和性別平等的重點方針》中，明確規定要解決「經期貧困」問題，諸如用補助金為女性提供經期衛生用品、完善諮詢服務制度等。雖然越來越多的地方政府、學校和部分商業設施開始免費發放經期衛生用品，但有64.4%的受訪者表示，他們 「不知道」自己居住地的地方政府等是否在免費發放。

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