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「在車上」榮獲最佳國際電影獎：盤點歷年奧斯卡獎日本作品

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濱口龍介執導的《在車上》榮獲第94屆奧斯卡最佳國際電影獎。 這是自2009年2月《送行者》（導演瀧田洋次郎 /當年為外語片獎）以來時隔13年的壯舉。
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第94屆奧斯卡頒獎典禮於3月27日（日本時間28日）在美國洛杉磯舉行，由導演濱口龍介的《在車上》獲得最佳國際電影獎。

1950年代，彷彿象徵著日本電影的黃金時代來臨，導演黑澤明的《羅生門》、衣笠帝之助的《地獄門》、稻垣浩的《宮本武藏》等陸續獲得榮譽獎（外語片）。隨後，即使許多日本電影獲提名，也沒有獲獎，直到2009年的外語片獎（相當於現在的國際電影獎）《送行者》（瀧田洋次郎導演），才讓半世紀以來日本再度獲獎。

在此回顧迄今為止獲得奧斯卡獎的日本電影作品。

2022年（第94屆）國際電影獎

《在車上》導演濱口龍介

導演濱口龍介的電影「在車上」　(C)2021『Drive My Car』製作委員會（BITTERS END提供）
導演濱口龍介的電影《在車上》　(C)2021『Drive My Car』製作委員會（BITTERS END提供）

2009年（第81屆）外語片獎

《送行者》導演瀧田洋次郎

電影「送行者」導演瀧田洋二郎（左）與主演的本木雅弘（路透）
電影《送行者》導演瀧田洋二郎（左）與主演的本木雅弘（路透）

2009年（第81屆）短篇動畫獎

《回憶積木屋》導演加藤邦男

短篇動畫獎「回憶積木屋」導演加藤久仁生（路透）
短篇動畫獎《回憶積木屋》導演加藤久仁生（路透）

2003年（第75屆）動畫長片獎

《神隱少女》導演宮崎駿

「神隱少女」吉卜力工作室提供
《神隱少女》吉卜力工作室提供

1999（第71屆）短篇紀錄片獎

《THE PERSONALS》導演伊比惠子

1956年（第28屆）榮譽獎（外語片）

《宮本武藏》導演稻垣浩

1955年（第27屆）榮譽獎（外語片）

《地獄門》導演衣笠貞之助

1952年（第24屆）榮譽獎（外語片）

《羅生門》導演黑澤明

 

個人獎項上，1958年演出美國電影《櫻花戀》的梅木三吉獲得最佳女配角獎，1988年坂本龍一憑藉《末代皇帝》獲得作曲獎。 設計師和田惠美於1986年獲得服裝設計獎，石岡瑛子則於1993年獲得衣裝設計獎。 導演黑澤明在1990年獲得特別榮譽獎，動畫導演宮崎駿在2015年也獲得榮譽獎。

標題照片：以《在車上》獲得最佳國際電影獎，手持奧斯卡小金人的導演濱口龍介。（路透社）

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