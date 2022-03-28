「在車上」榮獲最佳國際電影獎：盤點歷年奧斯卡獎日本作品

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濱口龍介執導的《在車上》榮獲第94屆奧斯卡最佳國際電影獎。 這是自2009年2月《送行者》（導演瀧田洋次郎 /當年為外語片獎）以來時隔13年的壯舉。

第94屆奧斯卡頒獎典禮於3月27日（日本時間28日）在美國洛杉磯舉行，由導演濱口龍介的《在車上》獲得最佳國際電影獎。

1950年代，彷彿象徵著日本電影的黃金時代來臨，導演黑澤明的《羅生門》、衣笠帝之助的《地獄門》、稻垣浩的《宮本武藏》等陸續獲得榮譽獎（外語片）。隨後，即使許多日本電影獲提名，也沒有獲獎，直到2009年的外語片獎（相當於現在的國際電影獎）《送行者》（瀧田洋次郎導演），才讓半世紀以來日本再度獲獎。

在此回顧迄今為止獲得奧斯卡獎的日本電影作品。

2022年（第94屆）國際電影獎

《在車上》導演濱口龍介



導演濱口龍介的電影《在車上》 (C)2021『Drive My Car』製作委員會（BITTERS END提供）

2009年（第81屆）外語片獎

《送行者》導演瀧田洋次郎



電影《送行者》導演瀧田洋二郎（左）與主演的本木雅弘（路透）

2009年（第81屆）短篇動畫獎

《回憶積木屋》導演加藤邦男



短篇動畫獎《回憶積木屋》導演加藤久仁生（路透）

2003年（第75屆）動畫長片獎

《神隱少女》導演宮崎駿



《神隱少女》吉卜力工作室提供

1999（第71屆）短篇紀錄片獎

《THE PERSONALS》導演伊比惠子

1956年（第28屆）榮譽獎（外語片）

《宮本武藏》導演稻垣浩

1955年（第27屆）榮譽獎（外語片）

《地獄門》導演衣笠貞之助

1952年（第24屆）榮譽獎（外語片）

《羅生門》導演黑澤明

個人獎項上，1958年演出美國電影《櫻花戀》的梅木三吉獲得最佳女配角獎，1988年坂本龍一憑藉《末代皇帝》獲得作曲獎。 設計師和田惠美於1986年獲得服裝設計獎，石岡瑛子則於1993年獲得衣裝設計獎。 導演黑澤明在1990年獲得特別榮譽獎，動畫導演宮崎駿在2015年也獲得榮譽獎。

標題照片：以《在車上》獲得最佳國際電影獎，手持奧斯卡小金人的導演濱口龍介。（路透社）