調查顯示，4成以上的受訪者以米飯為主食

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農林水產省實施的《2021年度飲食生活與生活方式調查》對全國各地的30人1週飲食情況進行了詳細分析。調查對象中，以「米飯」為主食的人最多，占比超過40%，食物自給率平均為40%。

此項調查始於2020年度，本次是第二次實施。調查分為「定量調查」和「圖片調查」兩種，圖片調查按照年齡、性別、居住地區，無偏選取了30名對象，從2021年11月至12月期間對他們1週內的飲食情況進行了拍照記錄和分析。

分析結果顯示，所有人合計630餐（30人×3餐×7天）中，米飯占比最高（41.1%），其次是麵包（18.7%）、麵類（14.1%）、「其他（只吃副食或以水果、點心為主的餐食）」（10.3%）。按性別來看，選擇麵包、麵類的男性較多，女性則多傾向於選擇米飯。

從早中晚3餐來看，早餐選擇麵包的人最多（34.3%），米飯和「其他」各占16.2%。午餐選擇較多的依次是米飯（36.7%）、麵類（28.6%）、麵包（17.1%）。晚餐選擇米飯的人占了絕對多數（70.5%），麵類占比為12.4%、「其他」為10.0%、麵包為4.8%。

全部30名調查對象7天餐食的食物自給率，平均值為40%。比上1年的數據（37%）高出3個百分點。按性別來看，男性為41%，女性為39%。按年齡來看，15至34歲人群為40%，35至54歲人群為39%，55至74歲人群為41%。

標題圖片：PIXTA