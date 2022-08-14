疫情導致23%的非正式雇用女性收入減少

日本資料庫

即使全職工作，平均年收入也只有250.6萬日圓。日本工會總聯合會實施的問卷調查顯示，以非正式雇用形式工作的女性所處的經濟環境十分嚴峻。

日本工會總聯合會（聯合）2022年2月針對兼職工和派遣員工等以非正式雇用形式工作的女性實施了一項問卷調查。結果顯示，受到疫情影響，23%的受訪者表示「收入減少」，21.2%表示「出勤天數和工作時間減少」，可見她們在經濟上受到了嚴重影響。

從非正式雇用女性年收入分佈情況來看，「100萬到199萬日圓」的人數最多，為35%，「100萬日圓以下」的人也占到31.1%，而年收入在300萬日圓以上者僅占8%。整體平均年收入為167.9萬日圓。從雇用形態來看，限期和囑託社員、臨時和非專職公務員、派遣員工均超過了250萬日圓，而兼職工（part-time）僅有137.3萬日圓。「自己的薪資是家庭主要收入」的受訪者平均為214.2萬日圓。從工作時間來看，即使全職工作（每週40小時以上），平均收入也只有250.6萬日圓。

關於能否利用公司的制度和設施，「可以利用，但適用標準與正式雇員不同」的情況較多，可見即使從事相同的工作，也不能保證和正式雇員享受同等的待遇。尤其是一邊帶孩子或照顧老人，一邊工作的情況似乎更為艱難。

標題圖片 : PIXTA