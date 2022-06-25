歐洲專利申請件數，日本穩居第3，但件數微減

歐洲專利申請件數，日本穩居第3，但件數微減財經 科學 社會
在全球疫情持续蔓延，還遠遠看不到平息的跡象，但技術開發卻沒有因此而停滯。2021年，歐洲專利局收到的專利申請件數達到18萬8600件，創下歷史新高。從國別來看，日本位列第3，僅次於美國和德國，但申請件數比前一年略微減少了1.2%。
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歐洲專利局（EPO）發佈的《2021年專利報告》顯示，全球向歐洲專利局提交的專利申請件數為18萬8600件，同比成長4.5%，創下歷史新高。
從國別來看，日本僅次於美國和德國，繼續穩居第3，申請件數為2萬1681件，同比減少1.2%，已經連續3年減少。日本的申請件數在申請總量中的占比為11%。日本各類主要技術申請件數，「電氣機械、裝置、能源」1830件，「數位通信」1417件，「運輸」1379件。
歐洲專利局分析認為，「日本企業在成熟產業領域實力強勁，但在數位技術和醫療保健技術方面，申請行動則相對較為低調，而這些技術恰恰是專利局整體申請件數成長的主要因素」。
2021年 各國向歐洲專利局申請專利件數
|国名
|申請件數（同比）
|美國
|46,533（5.2%）
|德國
|25,969（0.3%）
|日本
|21,681（▲1.2％）
|中国
|16,665（24.0%）
|法國
|10,537（▲0.7%）
|韓國
|9,394（3.4%）
|瑞士
|8,442（3.9％）
|荷蘭
|6,581（3.1%）
|英国
|5,627（▲1.2%）
|瑞典
|4,954（12.0%）
出處：歐洲專利局
日本各家企業中，索尼（SONY）連續6年專利申請數位列第1。同時，該公司的申請數在全球的排名2018年為第11位，2019年為第9位，2020年和2021年為第8位，在國際上的存在感不斷提升。
向歐洲專利局申請專利的日本企業TOP10
|企業名
|申請件數
|索尼
|1,465
|松下
|781
|日立
|774
|佳能
|565
|三菱電機
|540
|富士軟片
|512
|NTT Docomo
|461
|豐田汽車
|385
|大金
|375
|東芝
|348
出處：歐洲專利局
向歐洲專利局申請專利的全球企業TOP10
|企業名
|申請件數
|華為（中国）
|3544
|三星（韓國）
|2439
|LG（韓國）
|2422
|愛立信（瑞典）
|1884
|西門子（德國）
|1720
|雷神技術（美国）
|1623
|高通公司（美国）
|1534
|索尼
|1465
|飛利浦（荷蘭）
|1311
|博世（德國）
|1289
出處：歐洲專利局
標題圖片 : PIXTA