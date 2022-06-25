歐洲專利申請件數，日本穩居第3，但件數微減

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在全球疫情持续蔓延，還遠遠看不到平息的跡象，但技術開發卻沒有因此而停滯。2021年，歐洲專利局收到的專利申請件數達到18萬8600件，創下歷史新高。從國別來看，日本位列第3，僅次於美國和德國，但申請件數比前一年略微減少了1.2%。

歐洲專利局（EPO）發佈的《2021年專利報告》顯示，全球向歐洲專利局提交的專利申請件數為18萬8600件，同比成長4.5%，創下歷史新高。

從國別來看，日本僅次於美國和德國，繼續穩居第3，申請件數為2萬1681件，同比減少1.2%，已經連續3年減少。日本的申請件數在申請總量中的占比為11%。日本各類主要技術申請件數，「電氣機械、裝置、能源」1830件，「數位通信」1417件，「運輸」1379件。

歐洲專利局分析認為，「日本企業在成熟產業領域實力強勁，但在數位技術和醫療保健技術方面，申請行動則相對較為低調，而這些技術恰恰是專利局整體申請件數成長的主要因素」。

2021年 各國向歐洲專利局申請專利件數

国名 申請件數（同比） 美國 46,533（5.2%） 德國 25,969（0.3%） 日本 21,681（▲1.2％） 中国 16,665（24.0%） 法國 10,537（▲0.7%） 韓國 9,394（3.4%） 瑞士 8,442（3.9％） 荷蘭 6,581（3.1%） 英国 5,627（▲1.2%） 瑞典 4,954（12.0%）

出處：歐洲專利局

日本各家企業中，索尼（SONY）連續6年專利申請數位列第1。同時，該公司的申請數在全球的排名2018年為第11位，2019年為第9位，2020年和2021年為第8位，在國際上的存在感不斷提升。

向歐洲專利局申請專利的日本企業TOP10

企業名 申請件數 索尼 1,465 松下 781 日立 774 佳能 565 三菱電機 540 富士軟片 512 NTT Docomo 461 豐田汽車 385 大金 375 東芝 348

出處：歐洲專利局

向歐洲專利局申請專利的全球企業TOP10

企業名 申請件數 華為（中国） 3544 三星（韓國） 2439 LG（韓國） 2422 愛立信（瑞典） 1884 西門子（德國） 1720 雷神技術（美国） 1623 高通公司（美国） 1534 索尼 1465 飛利浦（荷蘭） 1311 博世（德國） 1289

出處：歐洲專利局

標題圖片 : PIXTA