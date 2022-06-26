疫情當下36.4%的受訪者感到孤獨

日本資料庫

由於要遵守「靜默用餐」的規定，午餐時間的員工餐廳內也是一片寂靜。進入新財年後，即使有人事變動，也無法熱熱鬧鬧地舉辦歡迎歡送會；遠距辦公成為常態，即使同屬一個部門，大家也很難聚在一起；最近兩年也從來沒有和學生時代的朋友聚餐小酌過。疫情從我們身上奪走了兩年前稀鬆平常的人際交往機會。

圍繞因疫情造成的社會變化而加劇的孤立和孤獨問題，日本政府首次實施了全國調查。2021年12月至今年1月，針對隨機抽選的全國2萬名16歲以上民眾，通過郵寄問卷或線上形式進行了調查，回收了1萬1867份有效回答。

4.5%的受訪者表示「總是」感到孤獨，14.5%「經常」感到孤獨，17.4%「偶爾」感到孤獨，合計達到36.4%。

從年齡段來看，30到39歲的受訪者中表示「總是」感到孤獨的人最多，占比為7.9%，其次是20到29歲人群，占比為7.7%。而占比最低的是70到79歲人群，占比僅為1.8%。不過，按照年齡段疊加是否獨居的情況來看，所有年齡段的獨居者都更容易感到孤獨。

從就業狀態來看，「失業人員」和「派遣員工」感到孤獨的比例較高；從家庭年收入來看，年收入越低越容易產生孤獨感；從外出頻率來看，外出天數越少的人越容易產生孤獨感。

另一方面，回答「經常」感到孤獨的受訪者中，只有8.2%的人曾就自身的煩惱向行政機關或NPO等民間團體尋求過（無償）援助。由此也可以看出，雖然中央和地方政府都提出了針對孤獨和孤立問題的援助對策，但這些資訊並未充分傳達給那些需要的人。

標題圖片 : PIXTA