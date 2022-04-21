職業棒球入場人數推算：2021年一場平均9100人、疫情前的3分之1以下

日本資料庫

投手佐佐木朗希（千葉羅德）在成完全比賽後，本季日本職業棒球一夕間備受矚目。 上個賽季，每場比賽的平均觀眾人數為9100人，但2022年起睽違3年以來首次不設入場限制，3月25日正式開幕。

佐佐木朗希在創下日本紀錄的連續13局都有三振之外，4月10日那場對戰歐力士的完全比賽更是暢快寫意。加上是在春季風光明媚的週日比賽，千葉市的ZOZO海洋球場擠滿了2萬2000多名觀眾。這一天，包括中央聯盟的2場比賽都吸引了3萬名左右觀眾，可以想見日常的球賽風景已然回歸。

根據日本職棒（NPB）數據，這幾年職業棒球的觀眾人數一直在增強，在新型冠狀病毒擴大前的2019賽季，每場比賽的平均觀眾人數為3萬0929人。然而，2020年的比賽最後在6 月19日以無觀眾開幕時，也讓該年平均人數驟降至6699人，而2021則回升到9138人。

回顧過往歷史，中央聯盟單場觀眾人數最多的是1992年，平均一場達到3萬5309 人。這年，在巨人、阪神、養樂多等3隊展開激烈地優勝角逐，最後野村克也率領的養樂多隊奪得冠軍。 中央聯盟從2005年至2014年間平均都有單場2萬0000名觀眾，2015年起爬升到3萬0000名，2019年前觀眾都是穩定成長。

太平洋聯盟則是在1988年時，平均每場比賽的觀眾人數都超過2萬人，2004年則是有單場2萬6800人。這年也因所謂的「職業棒球重組問題」，造就東北樂天金鷲於2005年誕生，雖然一度觀眾人數有所減少，但仍逐漸回升，在2019年達到單場2萬7203人的歷史新高。

從球隊來看，中央聯盟的巨人和阪神虎自然是最受歡迎，太平洋聯盟則是福岡軟體銀行鷹擁有最多球迷支持。

依球團分類的單場比賽平均進場人數

【中央聯盟】

2021年 2019年 讀賣巨人 11286 42643 阪神虎 10555 42935 中日龍 8363 31741 横濱DeNA海灣星 10223 31716 廣島鯉魚 13560 31319 東京養樂多燕子 9379 27543

【太平洋聯盟】

2021年 2019年 福岡軟體銀行鷹 6508 36891 千葉羅德海洋 8798 23463 埼玉西武獅 8737 25299 東北樂天金鷲 8545 25659 北海道日本火腿鬥士 7673 27368 歐力士猛牛 5994 24423

日本棒球機構調查、球隊順序為2020年的排名

標題圖片：達成完全比賽後，相當高興的羅德投手佐佐木朗希＝2022年4月10日、千葉・ZOZO海洋球場（時事）