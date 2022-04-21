職業棒球入場人數推算：2021年一場平均9100人、疫情前的3分之1以下

職業棒球入場人數推算：2021年一場平均9100人、疫情前的3分之1以下財經 運動 文化
投手佐佐木朗希（千葉羅德）在成完全比賽後，本季日本職業棒球一夕間備受矚目。 上個賽季，每場比賽的平均觀眾人數為9100人，但2022年起睽違3年以來首次不設入場限制，3月25日正式開幕。
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佐佐木朗希在創下日本紀錄的連續13局都有三振之外，4月10日那場對戰歐力士的完全比賽更是暢快寫意。加上是在春季風光明媚的週日比賽，千葉市的ZOZO海洋球場擠滿了2萬2000多名觀眾。這一天，包括中央聯盟的2場比賽都吸引了3萬名左右觀眾，可以想見日常的球賽風景已然回歸。
根據日本職棒（NPB）數據，這幾年職業棒球的觀眾人數一直在增強，在新型冠狀病毒擴大前的2019賽季，每場比賽的平均觀眾人數為3萬0929人。然而，2020年的比賽最後在6 月19日以無觀眾開幕時，也讓該年平均人數驟降至6699人，而2021則回升到9138人。
回顧過往歷史，中央聯盟單場觀眾人數最多的是1992年，平均一場達到3萬5309 人。這年，在巨人、阪神、養樂多等3隊展開激烈地優勝角逐，最後野村克也率領的養樂多隊奪得冠軍。 中央聯盟從2005年至2014年間平均都有單場2萬0000名觀眾，2015年起爬升到3萬0000名，2019年前觀眾都是穩定成長。
太平洋聯盟則是在1988年時，平均每場比賽的觀眾人數都超過2萬人，2004年則是有單場2萬6800人。這年也因所謂的「職業棒球重組問題」，造就東北樂天金鷲於2005年誕生，雖然一度觀眾人數有所減少，但仍逐漸回升，在2019年達到單場2萬7203人的歷史新高。
從球隊來看，中央聯盟的巨人和阪神虎自然是最受歡迎，太平洋聯盟則是福岡軟體銀行鷹擁有最多球迷支持。
依球團分類的單場比賽平均進場人數
【中央聯盟】
|2021年
|2019年
|讀賣巨人
|11286
|42643
|阪神虎
|10555
|42935
|中日龍
|8363
|31741
|横濱DeNA海灣星
|10223
|31716
|廣島鯉魚
|13560
|31319
|東京養樂多燕子
|9379
|27543
【太平洋聯盟】
|2021年
|2019年
|福岡軟體銀行鷹
|6508
|36891
|千葉羅德海洋
|8798
|23463
|埼玉西武獅
|8737
|25299
|東北樂天金鷲
|8545
|25659
|北海道日本火腿鬥士
|7673
|27368
|歐力士猛牛
|5994
|24423
日本棒球機構調查、球隊順序為2020年的排名
標題圖片：達成完全比賽後，相當高興的羅德投手佐佐木朗希＝2022年4月10日、千葉・ZOZO海洋球場（時事）