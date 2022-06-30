53.7%的受訪者希望接種第4劑疫苗

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疫情究竟要持續到何時？感染人數始終居高不下，讓許多人感到煩躁不已。目前，日本政府正在開展接種第4劑COVID-19疫苗的準備工作，這一次是否能夠減少感染人數呢？

日本Trend Research公司在3月下旬至4月上旬期間，針對全國1200名普通民眾實施了關於COVID-19疫苗的問卷調查。這1200人中，42.9%接種了3劑疫苗，41.2%接種了2劑，0.2%只接種了1劑，15.8%沒有接種過疫苗。

沒有接種過疫苗的人中，有57.7%表示他們「不願意接種」。關於具體的理由，主要是「相對於效果的持續時間，不良反應的風險太大」「雖然大多數人都接種了，但疫情仍然沒有得到控制」。

至少接種過一劑疫苗的1011人中，針對是否接種第4劑疫苗的問題，53.7%表示「希望接種」。16.1%表示「不願意接種」，30.2%表示「說不好」。

關於希望接種的理由，主要是「如果（感染後）請假休息，會給身邊的人造成麻煩」「年紀大了，考慮到重症化風險，即使要面對不良反應，還是希望接種」。

另一方面，關於不希望接種的理由，許多人列舉了不良反應，比如「不良反應太糟心了」「第2次、第3次接種後，不良反應越來越大」「第3次接種後，很長時間都覺得手臂疼痛和身體乏力」。

日本Trend Research公司公佈的報導日文原文

標題圖片 : PIXTA