18歲意識調查：認為「未來會變好」的日本年輕人，僅有13.9%

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雖然國家富足、安全、清潔、教育水準也高，但未來沒有希望――日本財團針對6個國家共計6000名年輕人實施的《18歲意識調查》，反映出日本年輕人的悲觀情緒。

日本財團針對日本、美國、英國、中國、韓國和印度6國共計6000名年輕人實施的《18歲意識調查》顯示，認為「自己國家未來會變好」的日本受訪者最少，佔比僅為13.9%，而認為「會變差」的日本受訪者最多，佔比為35.1%。

中國受訪者中，95.7%對國家的未來持積極態度，只有1.2%認為「會變差」。

作為G7成員的英國和美國的受訪者中，認為「會變好」的人也較少，可以說這是已開發國家的共同傾向，但日本的情況尤為突出。雖是全球第三大經濟體，但年輕人卻看不到希望、感覺前途渺茫。

關於如何看待自己國家10年後的競爭力，認為「會變得非常強」和「會變強」日本受訪者合計占比在「經濟」「科技」「軍事國防」「文化演藝」4個領域均墊底。

原本日本比較強的「經濟」領域，在進入人口減少和經濟低成長時代後，認為「會變得非常強」和「會變強」的日本受訪者占比僅為1.4%和9.5%。認為「科技」「會變強」的合計占比為45.5%。

堪稱日本「戰略出口產品」的漫畫、動漫、J-Pop近年來也似有受「韓流」「漢流」壓制之感，認為「文化演藝」「會變強」的合計占比為29.5%。

此次調查於2022年1月下旬至2月上旬通過線上方式實施，對象為6個國家的17至19歲年輕人各1000名。

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