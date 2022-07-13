日本2021年難民認定人數創新高

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2021年2月，緬甸軍方發動政變，鑒於這一形勢，2021年日本難民認定人數和處於人道主義考慮而發放的特殊居留簽證數量均創下新高。但與歐美國家相比，仍然顯得微不足道。

日本出入國管理廳發佈的資料顯示，2021年依據《入管難民法》認定的難民人數為74人，同比增加27人，創下自1982年實施難民認定制度以來的歷史新高。其中32人是緬甸人，這主要是受到2021年2月緬甸軍方發動政變的影響。另外，雖然未認定為難民，但出於人道主義考慮，為580名外國人發放了特殊居留簽證，同比大增536人，也創下了歷史新高；這些獲得特殊居留權的人當中，525人（95%）是因為「祖國形勢」的緬甸人。

2021年有2413名外國人申請認定難民資格，同比（3936人）減少了約40%。據分析，這是因為疫情導致入國人數本身出現了銳減。申請者的國籍總共涉及50個國家，其中最多的是緬甸（612人，同比增加1.7%），其次是土耳其（510人，同比減少39.0%）、柬埔寨（438人，同比增加5.8%）。

NPO法人「難民支援協會」（本部位於東京）發佈的資料顯示，日本2020年的難民認定人數為47人，認定率為0.5%，而德國為6萬3456人，認定率為41.79%，加拿大為1萬9596人，認定率為55.2%，法國為1萬8177人，認定率為14.6%，與歐美國家相比，日本顯得微不足道。

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