文部科學省調查顯示，培養國際化人才仍需努力

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調查顯示，國中3年級達到日本國內英語等級考試「英檢」的3級、高3達到准2級以上英語水準的學生比例，未能達到日本政府設定的50%目標。可見培養國際化人才並非易事。

日本文部科學省實施的《英語教育實施狀況調查》顯示，英語水準達到歐洲共同語言參考標準「CEFR」A1級別（英檢3級）以上的國中3年級學生占比為47.0%，達到A2級別（英檢准2級）以上的高3學生占比為46.1%。儘管較2019年調查資料分別上升了3個百分點和2.5個百分點，但還是沒有達到政府為培養國際化人才而設定的50%的目標。

此次調查對象為2021年12月全國所有公立國中高中3年級在讀學生。2020年受疫情影響未實施調查。

有10個都府縣和10個政令市的國中3年級學生達到了50%目標。其中埼玉市和福井縣尤為突出，占比均超過了85%。排名墊底的佐賀縣僅為31.9%，與埼玉市相差多達54.4個百分點。

高3學生僅以都道府縣為單位進行統計，超過50%的包括秋田、東京、神奈川、富山、福井、靜岡、兵庫、奈良等8個都縣。福島、茨城、宮崎、鹿兒島4縣僅為30%多。

英語水準達成率較高的地方自治體TOP5

國中（都道府縣及政令市） 高中（都道府縣） 埼玉市 86.3% 福井縣 59.6% 福井縣 85.8% 富山縣 59.3% 福岡市 66.0% 靜岡縣 54.4% 群馬縣 60.9% 秋田縣 53.7% 石川縣 56.3% 兵庫縣 53.1%

出處：文部科學省

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