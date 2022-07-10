調查顯示，70%受訪者選擇「銀行存款」作為儲蓄方式

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日本政府鼓勵民眾「將儲蓄變為投資」，但人們依然喜歡把錢存在銀行——或許這也是日本人的國民性？

明治安田生命保險公司針對全國20到79歲已婚人群實施的調查（1620份有效回答）顯示，受訪者戶均儲蓄額為1408萬日圓。2020年，日本政府向全體國民每人發放了10萬日圓防疫專項津貼，由於外出機會驟減，所以儲蓄額一度出現激增，其他年份則可謂一直保持著緩慢成長的趨勢。

關於儲蓄的目的，61.5%的受訪者表示「為了以防萬一」，61.2%表示「為將來做準備」，可以看出人們踏實求穩的心態。以興趣愛好、購車買房等為目的的受訪者占比均只有9%左右。

關於儲蓄方式，絕大多數人選擇「銀行存款」，占比高達72.6%；股票投資、房地產投資等各種「投資」的合計占比僅有16.8%。儘管日本政府多年來一直呼籲「將儲蓄變為投資」，但儘管幾乎沒有利息，人們依然傾向於把錢存在銀行，這難道是日本的國民性？

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