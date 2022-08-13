約半數企業存在「摸魚歐吉桑」，嚴重打擊周圍員工士氣

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一堆中老年員工整天無所事事消磨時間，只有少數年輕人火力全開，忙前忙後——如果身處這樣的公司，恐怕任何人都會萌生逃離的想法。一個嚴重問題是，平均兩家日本公司中就有一家存在這種「摸魚歐吉桑」。

日本企業的老齡化問題正日益加劇。雖說這是整個社會少子老齡化發展的必然結果，但似乎也有不少企業把大量工作交給年輕人，對那些整天混水摸魚的中老年員工傷透腦筋。

提供經營和組織運營諮詢服務的識學公司（本公司位於東京）針對全國1385名20到39歲企業員工實施的調查顯示，49.2%的受訪者表示「公司有『摸魚歐吉桑』」，可見日本大約半數企業都存在這種現象。

針對回答「有」的受訪者，又進一步詢問了他們「摸魚歐吉桑」平時在公司做什麼。結果顯示，回答「常在休息」（49.7%）和「發呆」（47.7%）的受訪者較多，其次是「閒聊」「上網」。

關於「摸魚歐吉桑」不再工作的原因，45.0%的受訪者認為「缺乏工作積極性」，41.0%認為「受年功序列制度影響」，26.3%認為「沒有人把工作交給他們」。

關於「摸魚歐吉桑」帶來的弊端，選擇「打擊士氣」的受訪者占比突出，高達59.7%。相較於「閒人的工作會轉到自己手裡」（49.0%），似乎工作熱情受挫更讓人感到不舒服。

針對「是否覺得自己將來也會變成『摸魚員工』」這個問題，30.3%的受訪者表示「覺得會」。關於可能變成「摸魚員工」的原因，選擇「工作成果在薪資待遇上得不到反映」的受訪者最多，占比為59.3%，其次是「沒有遇到好的上司」（37.4%）。

實施此項調查的識學公司相關人士表示：「防止出現『摸魚歐吉桑』的方法是用薪酬待遇來評價工作成果，令人產生『為了漲薪』這樣一種明確的工作動機。」

順便提一句，47.3%的公司除了有「摸魚歐吉桑」外，還有「摸魚歐巴桑」存在，她們同樣也把大多時間用在了「閒聊」和「休息」上，讓年輕人深感心灰意冷。希望這些歐吉桑歐巴桑們從明天開始注意好好工作吧！

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