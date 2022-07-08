日本免除低風險國家和地區人員入國COVID-19檢疫

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2012年至2019年期間，訪日遊客人數連續7年創下新高。2020年急轉直下，同比銳減了87.1%。2021年進一步下滑，同比減少94.0%，入國旅遊市場幾乎被完全摧毀。如今，全球正逐漸回歸疫情大流行前的狀態。日本也從6月起大幅放寬了海外遊客的入境檢疫要求。

日本政府自2021年1月開始針對包括日本歸僑在內的所有入國人員採取機場檢疫措施。但從2022年6月1日起，日本依據病毒輸入風險高低將各個國家和地區分為3個組別，針對低風險組別國家和地區入境人員，免除入國檢疫和隔離觀察。中風險組別國家和地區入境人員如已接種3劑疫苗，也同樣免除入國檢疫和隔離觀察。高風險組別國家和地區入境人員仍需接受入境檢疫和隔離觀察3天。同時，日本還將單日入國人數上限從此前的約1萬人上調至約2萬人。

所有國家和地區入境人員在登機前都必須接受病毒檢測。各個國家都和地區的分組依據陽性率等指標進行判斷，包括G7成員國在內，大約覆蓋80%入國人員的國家和地區都被劃分為低風險組別，不再需要接受入國檢疫和隔離觀察。

6月1日起開始執行的入國檢疫政策

風險程度 已接種3劑疫苗 已接種0至2劑疫苗 低 免除 免除 中 免除 需要 高 需要 需要

日本觀光廳和民間旅行社已從5月24日起啟動接待外國遊客的實證專案。截至6月上旬，已有來自美國、澳洲、新加坡、泰國4國的15個旅行團約50名遊客前往日本各地旅遊，相關部門將對其間的行動管理和防疫措施等，梳理出需要解決改善的課題，為正式重啟入國遊做好準備。

標題圖片：參與日本觀光廳訪日旅遊實證項目的一批美國遊客抵達成田機場，5月24日（時事）