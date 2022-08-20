疫情下的葬禮，以家庭葬禮為主

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場地狹小、大量人員在短時間內同時列席的喪葬活動容易出現「密集」情況，在疫情暴發初期，甚至發生過守靈聚集性感染和葬禮聚集性感染。因此，最近兩年，只有少數親屬參加的家庭葬禮成為主流，喪葬活動不斷趨於小型化。COVID-19病毒已經影響到了人們與至親至愛的最後告別。

喪葬服務企業鐮倉新書（本公司位於東京）對有過擔任喪主經歷的人實施調查的結果顯示，在葬禮類型方面，2020年時大約有半數受訪者選擇「普通葬禮」，但2022年減少到了25.9%。

另一方面，受訪者選擇最多的葬禮形式是「家庭葬禮」，主要由家人、親屬和部分親近朋友參加，占比達55.7%；選擇省去守靈步驟，一天之內完成儀式的「一日葬禮」的占比為6.9%；選擇不舉行宗教儀式，只在火葬場舉行告別儀式的「直葬火葬葬禮」，占比為11.4%，較2020年調查的數值翻了一倍以上。

親朋好友等聚在一起舉辦葬禮，容易形成密集、密切接觸的狀態，基於預防病毒傳播的觀點，喪葬活動已日漸趨於小型化。

葬禮平均列席人數在疫情之前就已呈現出減少趨勢，而2022年更是降至歷史最低的38人。葬禮平均費用為110.7萬日圓，相較於2020年調查時詢問的疫情前相關金額，減少了73.6萬日圓。

收到的喪事禮金總額，平均為47.2萬日圓，較2020年調查資料減少23.9萬日圓。由於這個數額每人在一定程度上是固定的，所以可以認為主要原因是列席人數有所減少。

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