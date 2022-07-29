日本木材自给率回復至4成

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日本的木材自給率連續10年上升，2020年已回復到40%以上，這也是半世紀以來首次達到這一水準。究其原因，除了所謂國產木材利用振興政策的影響外，生物能發電用木片的增加也有所貢獻，然而人們好像很難對這個現象由衷地感到欣喜。

根據農林水產省發佈的《森林與林業白皮書》顯示，反映國產木材在國內消費木材中占比的「木材自給率」，2020年達到了41.8%。

1955年，這個自給率曾高達96.1%。但由於廉價進口木材不斷增加，之後占比幾乎一直在下降，2002年降至歷史最低的18.8%。在日本政府實施國產木材振興政策的背景下，近年來人工林進入了利用期。同時，受無碳發展潮流影響，生物質發電使用的木片等燃料用需求不斷成長，也推動國產木材供給量增加。自給率從2011年開始已連續10年上升，自1972年以來，時隔48年，2020年首次超過了40%。

2020年的木材總需求量為7443萬9000立方公尺。受疫情導致住宅開工量減少等因素影響，相較下減少了746萬6000立方公尺。

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