中央機關公務員，工作不滿10年離職者連續3年超過百人

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過去備受超級精英青睞的最佳就業出路如今已風光不再？國家公務員綜合職務的熱度下降，儘管入職前經歷了艱難的競爭考試，仍有越來越多人工作不滿10年就選擇離職。

鑒於中央政府機關綜合職務年輕職員離職人數不斷增多這一情況，人事院於2022年5月首次針對在職不滿10年的公務員離職情況進行調查，並公佈了調查結果。

2013年至2017年，工作不滿10年離職的人數一直在100人以下，但2018年、2019年和2020年分別為116人、139人和109人，連續3年超過百人。從在職年限來看，錄用後不滿1年的離職人數幾乎持平，而不滿3年、不滿5年和不滿10年的離職人數均呈現增加趨勢。

國家公務員錄用考試的綜合職務報名人數也在2017年到2021年期間連續5年出現減少。2022年的報名人數為1萬5330人，同比成長7.1%，6年來首次出現正成長，但仍是僅次於2021年的歷史次低值。

至於國家公務員熱度下降的原因，有人指出這主要是源於國家機關職場環境的惡化，比如官員幹部的醜聞被媒體大肆報導、國會開會期間經常需要加班到深夜，等等。

人事院稱，儘管具體的離職理由並不明確，但將會參考此次調查結果，改善相關措施以便今後留住人才。

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