日本人均魚貝類消費創歷史新低

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慶賀的宴席上連頭帶尾的鯛魚必不可缺，到了居酒屋先來一份生魚片拼盤，週末全家熱熱鬧鬧吃一頓回轉壽司──日本人的飲食生活可謂離不開魚。但沒想到的是，近年來日本魚貝類消費量卻出現了銳減。

全球魚貝類消費量一直處於成長趨勢。隨著生活水準的提高，原本就屬於食魚飲食文化圈的亞洲大洋洲地區的魚貝消費量成長明顯。在歐美國家，出於追求健康的意識，食用魚貝的人越來越多。

然而，日本人卻漸漸遠離了魚貝類食品。農林水產省發佈的2021年版水產白皮書顯示，2020年日本人人均魚貝類消費量為23.4公斤，創下自有可比資料的1960年以來的最低水準，降至2001年峰值40.2公斤的58%。

人均蛋白質攝取量並沒有減少。與魚貝類形成對比的是，肉類消費量呈現單邊成長趨勢，2011年首次超過魚貝類，之後差距越來越大。2020年升至33.5公斤，高出魚貝類多達10公斤。

關於魚貝類消費逐漸減少的原因，主要是價格相對較高，還有生活方式的變化。儘管魚塊、竹莢魚、沙丁魚等許多魚的烹飪比較簡單，但因為腥味和清洗困難，不願意使用烤箱烤魚的人也在增加。要鼓勵人們更多地食用魚貝類，有必要向大眾提供符合時代的食譜。

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