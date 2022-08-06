年內漲價食品種類破萬，原油價格飆升和日圓貶值帶來「漲價之夏」

日本資料庫

在原油價格飆升和日圓持續貶值的背景下，食品價格的上漲已經勢不可擋。這個夏天將會迎來「漲價潮」，民間調查公司的調查顯示，年內漲價的食品種類將超過1萬種，平均漲幅高達13%。

帝國資料庫公司針對105家大型食品企業實施的調查顯示，2022年1月1日至6月1日的5個月內，各家企業計畫在年內上調價格的產品累計達到了1萬789種。其中，4770種已在前5個月內執行漲價計畫，6月將有超過1500種，7月和8月合計將有超過3300種，9月以後將有超過1100種產品上調價格。10月還有啤酒和碳酸飲料將會漲價。

據悉，此前食品漲價的主要原因是食用油和小麥粉價格的上漲。日本的食用油消費長期依賴於加拿大產的菜籽油，菜籽作物歉收導致價格飆升。小麥粉方面，俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動導致小麥出貨受阻，整體價格不斷上漲。

另外，作為對俄制裁措施的一部分，歐美多國實施原油禁運，導致原油價格飆升，日美利差擴大又導致了20多年以來的日圓大貶值。

帝國資料庫相關負責人就食品漲價問題稱，「此前的漲價主要反映了食用油和小麥的上漲，但發現春季以來的原油漲價和日圓貶值並非短期現象後，眾多食品企業只能將新增成本轉嫁到零售價格上」。

各食品門類調價情況

加工食品

種類 4288 漲幅 14% 漲價原因 小麥和油脂價格、食用肉類和魚類、包裝材料 主要品種 杯裝泡麵、火腿和臘腸、冷凍食品

調味品

種類 2153 漲幅 11% 漲價原因 油脂價格、包裝材料、番茄等蔬菜 主要品種 沙拉調料、蛋黃醬、咖哩糊、香辛料

酒類和飲料

種類 2263 漲幅 15% 漲價原因 小麥價格、寶特瓶等容器價格 主要品種 燒酒、蘇打水燒酒、啤酒、發泡酒、碳酸飲料

點心

種類 722 漲幅 12% 漲價原因 小麥和油脂價格、馬鈴薯、白砂糖、包裝材料 主要品種 零食小吃、巧克力點心、冰淇淋

麵包

種類 454 漲幅 9% 漲價原因 小麥價格、包裝材料 主要品種 主食麵包、點心麵包、商業用麵包

出處：帝國資料庫

除了原油價格的上漲推高運輸費用和包裝材料費外，日圓貶值也構成了所有進口商品價格上漲的重要原因。因此，漲價波及的範圍越來越廣，而並不僅限於某些特定品種。4月全國消費者物價指數（扣除價格變化較大的生鮮食品因素）同比上漲2.1%，大約7年來首次突破2%，而當月的月度勞動統計調查顯示，計入物價上漲因素後的實際薪資同比減少了1.2%。

在此背景下，日本銀行總裁黑田東彥發表演講時稱「家庭財力對漲價的耐受度也在不斷提高」，遭到網友廣泛批評。

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